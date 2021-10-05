Средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России превысила 3 млн рублей

В России средневзвешенная цена легкового автомобиля в августе 2021 года достигла 2 млн 140 тыс. руб., сообщает ...04.08.2021 Средневзвешенная цена нового автомобиля в РФ в I полугодии выросла на 12,5%
В январе-июне 2021 года средневзвешенная цена нового легкового автомобиля составила 1 млн 886 тыс. руб., что на 12,5% ...04.08.2021 Средневзвешенная цена нового автомобиля в РФ в I полугодии выросла на 12,5%
УрБК, Москва, 04.08.2021. В январе-июне 2021 года средневзвешенная цена нового легкового автомобиля составила 1 млн 886 ...28.10.2016 Цена нового легкового автомобиля в России за 9 месяцев выросла на 17%
УрБК, Москва, 28.10.2016. В январе-сентябре нынешнего года средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России ...22.08.2016 Средневзвешенные цены на легковые автомобили в России за год выросли на 18%
УрБК, Москва, 22.08.2016. В январе — июле 2016 года средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России ...