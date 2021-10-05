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Средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России превысила 3 млн рублей

УрБК, Москва, 28.09.2023. В России в августе 2023 года средневзвешенная цена нового легкового автомобиля впервые превысила 3 млн 130 тыс. руб. Об этом сообщает «Автостат».

Напомним, что средневзвешенная цена зависит от средних значений рекомендованных дистрибьютором цен и объемов продаж по каждой модели с учетом модификаций (объем двигателя, привод, трансмиссия, кузов).

Эксперты агентства отмечают, что в конце лета произошло существенное увеличение стоимости нового авто. Это связано с введением нового утилизационного сбора и колебаниями национальной валюты. В июле средневзвешенная цена была на 10% ниже и составляла 2 млн 850 тыс. руб. За август цены на машины подняли 15 марок. Как уточняют специалисты, столь масштабного удорожания не было с мая прошлого года.

Добавим, что в Екатеринбурге, по данным сервиса «Авито Авто», средняя цена новой иномарки на платформе в июне-августе этого года составила 2 млн 285 тыс. руб. Кроме того, спрос на новые автомобили иностранных брендов летом этого года вырос на 198,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
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