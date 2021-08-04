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Средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России превысила 3 млн рублей

УрБК, Москва, 28.09.2023. В России в августе 2023 года средневзвешенная цена нового легкового автомобиля впервые ...

Средневзвешенная цена нового автомобиля в РФ в I полугодии выросла на 12,5%

В январе-июне 2021 года средневзвешенная цена нового легкового автомобиля составила 1 млн 886 тыс. руб., что на 12,5% ...

Средневзвешенная цена нового автомобиля в РФ в I полугодии выросла на 12,5%

УрБК, Москва, 04.08.2021. В январе-июне 2021 года средневзвешенная цена нового легкового автомобиля составила 1 млн 886 ...

Цена нового легкового автомобиля в России за 9 месяцев выросла на 17%

УрБК, Москва, 28.10.2016. В январе-сентябре нынешнего года средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России ...

Средневзвешенные цены на легковые автомобили в России за год выросли на 18%

УрБК, Москва, 22.08.2016. В январе — июле 2016 года средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России ...