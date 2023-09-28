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Вчера, 12:01

Средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в РФ за два года выросла почти на 50%

Средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России за два года увеличилась на 49%. Об этом пишет «Автостат».

В агентстве напоминают, что в 2023 году этот показатель составлял 2,96 млн руб. При этом в 2021 году средневзвешенная цена была равна 1,99 млн руб.

По словам экспертов агентства, такая же динамика удорожания наблюдается и на рынке подержанных легковых машин. Так, если в 2021 году их средневзвешенная цена составляла 0,67 млн руб., то в 2023 году она достигла уже 1 млн руб.
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