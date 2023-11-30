В России во II полугодии в тестовом режиме начнет работать сервис заселения в гостиницы по биометрии

УрБК, Москва, 30.11.2023. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития в течение 10 дней ...01.03.2023 Для клиентов «Россети Урал» с 1 марта начал работать в тестовом режиме сервис уведомлений об ограничениях электроснабжения
УрБК, Екатеринбург, 01.03.2023. С 1 марта 2023 года для жителей Свердловской, Челябинской областей и Пермского края ...21.09.2022 В России с 1 октября в тестовом режиме разрешат предъявлять водительские права в электронном виде
УрБК, Москва, 21.09.2022. С 1 октября в России стартует эксперимент, по которому водительское удостоверение можно будет ...25.12.2013 Платная парковочная зона в Екатеринбурге начнет работу с 1 февраля 2014 года
Платная парковочная зона, которая охватывает центральные улицы Екатеринбурга, начнет работу 1 февраля 2014 года, ...25.12.2013 Платная парковочная зона в Екатеринбурге начнет работу с 1 февраля 2014 года
УрБК, Екатеринбург, 25.12.2013. Платная парковочная зона, которая охватывает центральные улицы Екатеринбурга, начнет ...