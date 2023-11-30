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Вчера, 17:43

В России во II полугодии в тестовом режиме начнет работать сервис заселения в гостиницы по биометрии

УрБК, Москва, 22.03.2024. В России во II полугодии 2024 года в тестовом режиме начнет работать сервис по заселению в гостиницы по биометрическим данным без предъявления документов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на аппарат руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко.

Постановление о введении данного механизма и разработке соответствующего программного обеспечения утвердил кабмин России. Специалисты уже начали работу с гостиничными сетями по внедрению сервиса.
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