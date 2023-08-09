В Свердловской области зарплата водителей такси выросла до 89 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 09.08.2023. Средняя стоимость поездки на такси (за 1 км пути) в Свердловской области в июне 2023 ...28.12.2020 Более 50% водителей такси в России собираются работать в новогоднюю ночь
УрБК, Москва, 28.12.2020. В России большая часть водителей такси (56%) собираются работать в новогоднюю ночь. Об этом ...22.03.2019 Более четверти россиян считают цены на такси завышенными
УрБК, Москва, 22.03.2019. Цены на такси в своих городах считают завышенными 28% россиян, при этом 61% отмечает ...21.03.2019 За 2017 и 2018 годы количество резюме водителей такси в Екатеринбурге увеличилось в шесть раз
УрБК, Екатеринбург, 21.03.2019. За 2017 и 2018 годы количество резюме водителей такси в Екатеринбурге увеличилось в ...22.03.2016 Объем нелегального рынка такси в России составляет 116 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 22.03.2016. Объем теневого рынка такси в России в 2015 году составил 116,4 млрд руб. Об этом ...