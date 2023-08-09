УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 16:39

В Свердловской области зарплата водителей такси выросла до 89 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 22.03.2024. Аналитики онлайн-рекрутинга hh.ru выяснили, что в 2023 году в Свердловской области было опубликовано более 470 вакансий для водителей такси, что на 16% больше, чем в 2022 году. Средняя зарплата таксистов в регионе за год увеличилась на 11%, до 89 тыс. 100 руб. в месяц.

В целом по стране за 2023 год было размещено почти 14 тыс. вакантных предложений для водителей такси, что на 21% превышает показатель за 2022 год. Средняя зарплата таксистов в РФ за год увеличилась на 23%, до 107 тыс. 300 руб.

Эксперты hh.ru отмечают, что водители такси требуются в основном в логистические компании, на предприятия, оказывающие услуги населению и в розничный бизнес.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
09.08.2023 Цены на поездки в такси в Свердловской области за год выросли более чем на 20%

УрБК, Екатеринбург, 09.08.2023. Средняя стоимость поездки на такси (за 1 км пути) в Свердловской области в июне 2023 ...

28.12.2020 Более 50% водителей такси в России собираются работать в новогоднюю ночь

УрБК, Москва, 28.12.2020. В России большая часть водителей такси (56%) собираются работать в новогоднюю ночь. Об этом ...

22.03.2019 Более четверти россиян считают цены на такси завышенными

УрБК, Москва, 22.03.2019. Цены на такси в своих городах считают завышенными 28% россиян, при этом 61% отмечает ...

21.03.2019 За 2017 и 2018 годы количество резюме водителей такси в Екатеринбурге увеличилось в шесть раз

УрБК, Екатеринбург, 21.03.2019. За 2017 и 2018 годы количество резюме водителей такси в Екатеринбурге увеличилось в ...

22.03.2016 Объем нелегального рынка такси в России составляет 116 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 22.03.2016. Объем теневого рынка такси в России в 2015 году составил 116,4 млрд руб. Об этом ...

Популярные новости
04.03.2024В «Эксперт РА» спрогнозировали в 2024 году уход с российского рынка 15 банков06.03.2024В Екатеринбурге в рамках паблик-арт-программы «ЧО» в поддержку фонда «Антон тут рядом» продано 350 открыток01.03.2024Мартовские изменения26.02.2024Оксана Сидлецкая о человекоцентричности как новой реальности рынка труда06.03.2024Количество одобрений заявок на кредиты в РФ может снизиться на 20-30% из-за нового условия оценки клиента
Архив новостей
Март 2024 (497)
Февраль 2024 (666)
Январь 2024 (568)
Декабрь 2023 (654)
Ноябрь 2023 (701)
Октябрь 2023 (734)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18