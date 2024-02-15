ФАС за полгода возбудила 30 дел против топливных компаний

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УрБК, Екатеринбург, 15.02.2024. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 5 по ...

Региональные управления ФАС РФ проведут расследование причин роста цен на бензин и дизельное топливо

УрБК, Екатеринбург, 10.02.2011. Федеральная антимонопольная служба РФ приняла решение о возбуждении дел в отношении ...

Розничные цены на автомобильный бензин в Екатеринбурге стабилизировались

Розничные цены на автомобильный бензин в Екатеринбурге, в отличие от общероссийских, не снижаются. По состоянию на 16 ...

В отличие от общероссийских, розничные цены на автомобильный бензин в Екатеринбурге не снижаются

Розничные цены на автомобильный бензин в Екатеринбурге, в отличие от общероссийских, не снижаются. По состоянию на 16 ...

Руководитель ФАС РФ Игорь Артемьев: Мы возбудили 150 дел против топливных компаний из-за завышения цен на бензин

УрБК, Москва, 13.02.2009. ФАС РФ уже возбудила 150 уголовных дел против топливных компаний из-за завышения цен на ...