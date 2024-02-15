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Сегодня, 14:38

ФАС за полгода возбудила 30 дел против топливных компаний

УрБК, Москва, 22.03.2024. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России с сентября 2023 по февраль 2024 года возбудила 30 дел против топливных компаний. Основанием стали нарушения на рынке нефтепродуктов, сообщает ТАСС.

При этом ФАС отмечает, что, согласно данным Росстата, цены на бензин и дизельное топливо за последние месяцы почти не изменились.

Также сообщается, что биржевой комитет при ФАС направил топливным компаниям указание на необходимость выполнения условий регулярности и равномерности продаж и поставок топлива на биржу.
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