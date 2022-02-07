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Летние туры в Турцию за год подешевели на 20%

УрБК, Москва, 22.03.2024. Пакетные летние туры в Турцию в настоящее время на 20% дешевле, чем год назад, пишет «Прайм» со ссылкой на участников рынка.

«Пакетные туры в Турцию на лето на сегодняшний день дешевле на 20% по раннему бронированию, чем в аналогичный период 2023 года», — рассказал журналистам гендиректор туроператора Anex Эльдар Мусаоглу.

По его словам, если в 2023 году вылететь в Турцию можно было из 18 российских городов, то в 2024 году их уже 25. Кроме того, россияне стали активнее пользоваться услугой раннего бронирования, которая снижает стоимость тура. По словам Э. Мусаоглу, в первую очередь россияне бронируют люксовые отели, так как понимают, что в сезон мест там уже не останется.
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