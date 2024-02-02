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ФАС возбудила 20 антимонопольных дел в продовольственной сфере

УрБК, Москва, 22.03.2024. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России за год возбудила 20 антимонопольных дел на продовольственном рынке. Глава управления контроля социальной сферы, торговли и непроизводственных услуг ФАС Надежда Шаравская отметила, что все они касаются картельных сговоров между продавцами, сообщает ТАСС.

«ФАС России использует все имеющиеся инструменты для стабилизации цен и принимает меры антимонопольного реагирования. В частности, за последний год нами было возбуждено 20 дел. На рынках продовольственных товаров принято решение по девяти делам, 14 предупреждений было выдано, 11 предостережений», — рассказала Надежда Шаравская на круглом столе комитета Совета Федерации по экономической политике, предпринимательству и собственности.

Она также добавила, что рынок сельскохозяйственной продукции является высококонкурентным, поэтому у ведомства ограничены возможности влиять на цены в данной сфере.
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