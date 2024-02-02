ФАС возбудила 20 антимонопольных дел в продовольственной сфере

УрБК, Москва, 02.02.2024. По итогам мониторинга цен на российских АЗС в 19 российских регионах Федеральная ...03.02.2021 ФАС возбудила дело в отношении Ростуризма из-за нарушений при распределении грантов на внутренний туризм
УрБК, Москва, 03.02.2021. ФАС России возбудила дело в отношении Федерального агентства по туризму (Ростуризм) из-за ...18.09.2019 Федеральная антимонопольная служба России в 2018 году проиграла 40% судебных споров с бизнесом
Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) в 2018 году выиграла в суде 771 дело о нарушениях закона «О защите ...18.09.2019 Федеральная антимонопольная служба России в 2018 году проиграла 40% судебных споров с бизнесом
УрБК, Москва, 18.09.2019. Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) в 2018 году выиграла в суде 771 дело о ...30.04.2015 «Торговый дом «Перекресток» оштрафован на 28 млн рублей за дискриминацию поставщиков
УрБК, Москва, 30.04.2015. Федеральная антимонопольная служба оштрафовала «Торговый дом «Перекресток» (входит в X5 ...