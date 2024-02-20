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На Среднем Урале поголовье крупного рогатого скота за год сократилось на 0,2%

УрБК, Екатеринбург, 21.03.2024. В Свердловской области поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий на конец февраля 2024 года составило 260,9 тыс. голов, что на 0,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Свердловскстат.

Поголовье птиц за указанный период не изменилось.

В свою очередь, в хозяйствах региона на 3,5% уменьшилось поголовье свиней, на 0,9% — коров, на 0,2% — овец и коз.
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