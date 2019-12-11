Российские ритейлеры просят ужесточить условия покупок в зарубежных интернет-магазинах

УрБК, Москва, 11.12.2019. Министерство финансов России предложило с июля 2020 года снизить порог беспошлинного ввоза ...14.03.2019 АКИТ выступает за отмену порога беспошлинного ввоза для зарубежных интернет-покупок
УрБК, Москва, 14.03.2019. Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) выступает за отмену порога беспошлинного ввоза ...21.02.2019 Федеральная таможенная служба не выявила сложностей в работе после снижения порога беспошлинного ввоза интернет-покупок
УрБК, Москва, 21.02.2019. Федеральная таможенная служба (ФТС) не столкнулась с трудностями в работе после снижения ...16.10.2017 В России могут поэтапно снизить лимит беспошлинного ввоза товаров до 50 евро
УрБК, Москва, 16.10.2017. «Почта России» предложила новый вариант решения острого вопроса о снижении лимита ...07.07.2014 Минфин планирует собрать 60 млрд руб. пошлин с заграничных интернет-покупок россиян
УрБК, Москва, 07.07.2014. Министерство финансов РФ рассчитывает в 2015-2017 годах собрать 60 млрд руб. пошлин с ...