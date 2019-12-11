Российские ритейлеры просят ужесточить условия покупок в зарубежных интернет-магазинах

УрБК, Москва, 11.12.2019. Министерство финансов России предложило с июля 2020 года снизить порог беспошлинного ввоза ...

Минфин предлагает понизить порог беспошлинного ввоза товаров из интернет-магазинов до 100 евро

АКИТ выступает за отмену порога беспошлинного ввоза для зарубежных интернет-покупок

Федеральная таможенная служба не выявила сложностей в работе после снижения порога беспошлинного ввоза интернет-покупок

УрБК, Москва, 21.02.2019. Федеральная таможенная служба (ФТС) не столкнулась с трудностями в работе после снижения ...