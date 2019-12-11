УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 12:18

Российские ритейлеры просят ужесточить условия покупок в зарубежных интернет-магазинах

УрБК, Москва, 21.03.2024. Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) обратилась в правительство РФ с просьбой сократить норматив беспошлинных покупок в зарубежных онлайн-магазинах с 1 тыс. евро до 200 евро, пишут «Известия».

Ценз беспошлинного ввоза товаров из-за рубежа физлицами был повышен до 1 тыс. евро в марте 2022 года, чтобы избежать дефицита товаров в условиях антироссийских санкций. В настоящее время основной поток товаров идет из КНР, пишет издание.

Свою просьбу федеральные ритейлеры аргументируют тем, что внутренний рынок РФ уже насыщен иностранными товарами, то есть цель, поставленная в марте 2022 года, достигнута, поэтому имеет смысл пересмотреть принятое решение.

«Источник в Совете Федерации, на базе которого также обсуждают проблему порога беспошлинного ввоза, рассказал «Известиям», что Минфин и Минэкономразвития выступают за снижение норматива до €200. Основной аргумент этих ведомств — пополнение бюджета дополнительными средствами. Тогда как ФАС, Минпромторг, Минцифры выступают за сохранение порога в 1 тыс. евро или его постепенное снижение до 500 евро, уточнил он», — пишет издание.

Отметим, что «Почта России» (как перевозчик) и маркетплейс Wildberries выступают за сохранение ценза на прежнем уровне.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
11.12.2019 Минфин предлагает понизить порог беспошлинного ввоза товаров из интернет-магазинов до 100 евро

УрБК, Москва, 11.12.2019. Министерство финансов России предложило с июля 2020 года снизить порог беспошлинного ввоза ...

14.03.2019 АКИТ выступает за отмену порога беспошлинного ввоза для зарубежных интернет-покупок

УрБК, Москва, 14.03.2019. Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) выступает за отмену порога беспошлинного ввоза ...

21.02.2019 Федеральная таможенная служба не выявила сложностей в работе после снижения порога беспошлинного ввоза интернет-покупок

УрБК, Москва, 21.02.2019. Федеральная таможенная служба (ФТС) не столкнулась с трудностями в работе после снижения ...

16.10.2017 В России могут поэтапно снизить лимит беспошлинного ввоза товаров до 50 евро

УрБК, Москва, 16.10.2017. «Почта России» предложила новый вариант решения острого вопроса о снижении лимита ...

07.07.2014 Минфин планирует собрать 60 млрд руб. пошлин с заграничных интернет-покупок россиян

УрБК, Москва, 07.07.2014. Министерство финансов РФ рассчитывает в 2015-2017 годах собрать 60 млрд руб. пошлин с ...

Популярные новости
04.03.2024В «Эксперт РА» спрогнозировали в 2024 году уход с российского рынка 15 банков22.02.2024Шигир для каждого22.02.2024Экономический и энергетический эффект01.03.2024Мартовские изменения06.03.2024В Екатеринбурге в рамках паблик-арт-программы «ЧО» в поддержку фонда «Антон тут рядом» продано 350 открыток
Архив новостей
Март 2024 (462)
Февраль 2024 (666)
Январь 2024 (568)
Декабрь 2023 (654)
Ноябрь 2023 (701)
Октябрь 2023 (734)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18