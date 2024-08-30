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Правительство РФ утвердило порядок беспошлинного ввоза в страну картофеля, моркови и яблок

УрБК, Москва, 27.01.2025. Правительство РФ утвердило порядок беспошлинного ввоза в страну картофеля, моркови и яблок. Соответствующие постановления подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Освобождение данных видов аграрной продукции от пошлин, по оценке властей, поспособствует поддержке стабильности на внутреннем рынке продовольствия.

Координация беспошлинного ввоза поручена Министерству сельского хозяйства РФ. Ведомство займется выдачей подтверждений о соответствии продуктов условиям, требуемым для получения тарифной льготы.

Постановления, утвержденные премьером, распространяют свое действие на правовые отношения, которые возникли с 1 января 2025 года.

Напомним, что в ноябре 2024 года советом Евразийской экономической комиссии был утвержден объем беспошлинного ввоза картофеля в объеме 150 тыс. т, моркови — 55 тыс. т, яблок – 230 тыс. т. Срок действия решения — до 31 июля 2025 года.
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