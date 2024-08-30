Правительство РФ утвердило порядок беспошлинного ввоза в страну картофеля, моркови и яблок

УрБК, Москва, 30.08.2024. Российское правительство сегодня, 30 августа, может продлить истекающий 1 сентября 2024 года ...11.12.2019 Минфин предлагает понизить порог беспошлинного ввоза товаров из интернет-магазинов до 100 евро
УрБК, Москва, 11.12.2019. Министерство финансов России предложило с июля 2020 года снизить порог беспошлинного ввоза ...16.10.2017 В России могут поэтапно снизить лимит беспошлинного ввоза товаров до 50 евро
УрБК, Москва, 16.10.2017. «Почта России» предложила новый вариант решения острого вопроса о снижении лимита ...20.06.2014 Минфин РФ подготовил проект по ограничению беспошлинного ввоза товаров
УрБК, Москва, 20.06.2014. Минфин РФ подготовил проект постановления правительства об ограничении беспошлинного ввоза ...06.05.2014 Владимир Путин наделил правительство правом ограничивать зарубежную интернет-торговлю
УрБК, Москва, 06.05.2014. Президент РФ Владимир Путин подписал закон об ограничении зарубежной интернет-торговли, ...