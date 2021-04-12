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Вчера, 16:18

На проведение транспортной реформы в Екатеринбурге выделят 13 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 20.03.2024. Администрация Екатеринбурга и правительство Свердловской области выделят на реализацию транспортной реформы в столице Среднего Урала 13 млрд руб. Об этом рассказал журналистам заместитель главы города Рустам Галямов.

«Это порядка 13 миллиардов рублей. Здесь есть поддержка губернатора. Губернатор подтвердил, что деньги будут изысканы. Пока переход на транспортную работу это деньги город плюс область», — цитирует Р. Галямова «Комсомольская правда Урал».

Р. Галямов назвал приоритетным направлением реформы увеличение числа обособленных полос для общественного транспорта. По его словам, на сегодняшний день такие полосы выделены на 17 участках городских улиц общей протяженностью 20 км. В течение 2024-25 годов планируется выделить полосы еще на 42 участках дорог.

Ранее УрБК подробно рассказывал о деталях транспортной реформы в Екатеринбурге, ее предпосылках и ближайших целях, которые поставила перед собой администрация Екатеринбурга.
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