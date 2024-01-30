Жителя Алапаевска осудили на 10 месяцев ограничения свободы за поддельный больничный лист

УрБК, Екатеринбург, 30.01.2024. Белоярский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 24-летнего ...13.03.2023 В Полевском вынесен приговор по делу о мошенничестве и подделке документов на сумму более 2,4 млн рублей для поступления в образовательные учреждения
УрБК, Екатеринбург, 13.03.2023. Полевской городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого ...24.11.2022 Жителя Каменска-Уральского осудили за мошенничество под видом заключения договоров лизинга на сумму более 4,6 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 24.11.2022. В Каменске-Уральском местному жителю Синарский районный суд вынес приговор по обвинению ...14.02.2022 В Екатеринбурге суд вынес приговор местному жителю за покушение на кражу денег из банкомата
УрБК, Екатеринбург, 14.02.2022. В Екатеринбурге Кировский районный суд вынес приговор местному жителю за попытку ...06.07.2020 Суд Екатеринбурга принял решение о конфискации у жителя ЯНАО 3 млн рублей, которые он вез контрабандой
УрБК, Екатеринбург, 06.07.2020. В Екатеринбурге в отношении жителя Ямало-Ненецкого автономного округа вынесен приговор ...