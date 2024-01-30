Жителя Алапаевска осудили на 10 месяцев ограничения свободы за поддельный больничный лист

УрБК, Екатеринбург, 20.03.2024. Свердловский суд вынес обвинительный приговор жителю Алапаевска за предоставление работодателю подложных листков нетрудоспособности. Мужчина получил в качестве наказания 10 месяцев ограничения свободы, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.



Суд установил, что в 2022 году мужчина предоставил по основному месту работы в НАО «СВЕЗА Верхняя Синячиха» поддельные больничные. При этом во время отсутствия якобы по болезни мужчина находился на заработках в Подмосковье.



Приговор вынесен по части 3 статьи 327 УК РФ «Использование заведомо поддельного официального документа, освобождающего от обязанностей» и вступил в законную силу.