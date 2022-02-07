УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 13:03

Более 40% работников из Екатеринбурга никогда не оформляли больничный

УрБК, Екатеринбург, 21.09.2023. В Екатеринбурге 43% работающих граждан ни разу не брали больничный лист. Об этом говорится в исследовании сервиса «Авито Работа»,

В то же время 57% респондентов знают, как оформить больничный, и уже пользовались данной услугой. 22% екатеринбуржцев в курсе, как получить больничный лист, но не оформляли его. Также 21% работающих горожан сообщили, что никогда не брали отпуск по болезни, и не знают, как взять его.

По мнению директора по развитию «Авито Работы» Дмитрия Пучкова, граждане не берут больничный, так как не хотят уменьшения заработка или считают непонятной процедуру оформления больничного листа.

«Однако процедура получения больничных становится проще и прозрачнее с каждым годом. В 2023 году при стаже менее пяти лет больничный оплачивается из расчета 60% среднего заработка, от пяти до восьми лет — 80%, а более восьми лет — 100% среднего заработка. Важно отметить, что сейчас можно получить электронный больничный лист, что делает процедуру еще удобнее. Уход на больничный — гарантированное право в сфере труда для каждого работающего россиянина, которое позволяет полноценно восстановить здоровье и выйти на работу с новыми силами», — комментирует он.

Также у жителей столицы Урала вызывает затруднение подсчет накопленных трудовых дней — об этом заявили 18% опрошенных. Кроме того, 35% граждан рассказали, что не умеют рассчитывать отпускные выплаты.

Как отмечают специалисты сервиса, отпускные выплаты рассчитываются исходя из среднедневного заработка, умноженного на дни отпуска. Также помочь в их расчете может HR-отдел компании, где трудится работник.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
07.02.2022 Минздрав Свердловской области изменил порядок лечения больных COVID-19 для снижения нагрузки на поликлиники

Министерство здравоохранения Свердловской области утвердило приказ, согласно которому вносятся изменения в порядок ...

03.02.2022 Свердловский губернатор предложил открывать больничные листы по телефону

УрБК, Екатеринбург, 03.02.2022. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в своем Instagram опубликовал ...

14.12.2020 В России начал действовать новый порядок выдачи больничных листов

УрБК, Москва, 14.12.2020. С 14 декабря в России начал действовать новый порядок выдачи больничных листов, утвержденный ...

24.03.2020 В России внедрили новый порядок оплаты больничных листов

УрБК, Екатеринбург, 24.03.2020. Министерство труда и социальной защиты РФ ввело новый порядок оплаты больничных для ...

30.01.2014 Президент Украины взял больничный

Президент Украины Виктор Янукович ушел на больничный, сообщает ИТАР-ТАСС. «Президенту Украины открыт больничный лист в ...

Популярные новости
22.08.2023В Свердловскую область поступит 115 млн рублей на развитие системы обращения с ТКО24.08.2023Валерий Ананьев: Благодаря проектам «Атомстройкомплекса» целые районы Екатеринбурга стали более современными и безопасными22.08.2023Елена Степанова: Оплатить налог можно будет в несколько кликов24.08.2023Кредитование с низкой базы22.08.2023Как продать готовый бизнес выгодно?
Архив новостей
Сентябрь 2023 (499)
Август 2023 (773)
Июль 2023 (710)
Июнь 2023 (708)
Май 2023 (689)
Апрель 2023 (681)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18