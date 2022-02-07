Более 40% работников из Екатеринбурга никогда не оформляли больничный

УрБК, Екатеринбург, 21.09.2023. В Екатеринбурге 43% работающих граждан ни разу не брали больничный лист. Об этом говорится в исследовании сервиса «Авито Работа»,



В то же время 57% респондентов знают, как оформить больничный, и уже пользовались данной услугой. 22% екатеринбуржцев в курсе, как получить больничный лист, но не оформляли его. Также 21% работающих горожан сообщили, что никогда не брали отпуск по болезни, и не знают, как взять его.



По мнению директора по развитию «Авито Работы» Дмитрия Пучкова, граждане не берут больничный, так как не хотят уменьшения заработка или считают непонятной процедуру оформления больничного листа.



«Однако процедура получения больничных становится проще и прозрачнее с каждым годом. В 2023 году при стаже менее пяти лет больничный оплачивается из расчета 60% среднего заработка, от пяти до восьми лет — 80%, а более восьми лет — 100% среднего заработка. Важно отметить, что сейчас можно получить электронный больничный лист, что делает процедуру еще удобнее. Уход на больничный — гарантированное право в сфере труда для каждого работающего россиянина, которое позволяет полноценно восстановить здоровье и выйти на работу с новыми силами», — комментирует он.



Также у жителей столицы Урала вызывает затруднение подсчет накопленных трудовых дней — об этом заявили 18% опрошенных. Кроме того, 35% граждан рассказали, что не умеют рассчитывать отпускные выплаты.



Как отмечают специалисты сервиса, отпускные выплаты рассчитываются исходя из среднедневного заработка, умноженного на дни отпуска. Также помочь в их расчете может HR-отдел компании, где трудится работник.