Более 40% работников из Екатеринбурга никогда не оформляли больничный

Министерство здравоохранения Свердловской области утвердило приказ, согласно которому вносятся изменения в порядок ...03.02.2022 Свердловский губернатор предложил открывать больничные листы по телефону
УрБК, Екатеринбург, 03.02.2022. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в своем Instagram опубликовал ...14.12.2020 В России начал действовать новый порядок выдачи больничных листов
УрБК, Москва, 14.12.2020. С 14 декабря в России начал действовать новый порядок выдачи больничных листов, утвержденный ...24.03.2020 В России внедрили новый порядок оплаты больничных листов
УрБК, Екатеринбург, 24.03.2020. Министерство труда и социальной защиты РФ ввело новый порядок оплаты больничных для ...30.01.2014 Президент Украины взял больничный
Президент Украины Виктор Янукович ушел на больничный, сообщает ИТАР-ТАСС. «Президенту Украины открыт больничный лист в ...