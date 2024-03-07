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Кольцовские таможенники обнаружили в багаже пассажира из Узбекистана три единицы холодного оружия

УрБК, Екатеринбург, 20.03.2024. На таможне Кольцово в багаже пассажира из Узбекистана обнаружены три охотничьих ножа. Экспертиза установила, что они относятся к холодному оружию колюще-режущего действия, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления (УТУ).

Пассажир с холодным оружием в багаже проследовал по «зеленому коридору», при этом декларацию он не заполнял. Во время таможенного контроля инспекторы обнаружили у него в чемодане ножи длинной от 430 до 450 мм, украшенные изображениями животных, а также гравировкой «на добрую память». Мужчина заявил, что это сувениры.

«Проведенная таможенная экспертиза установила, что представленные на исследование предметы являются охотничьими ножами и относятся к холодному оружию колюще-режущего действия. Возбуждено административное дело», — рассказал начальник Кольцовской таможни имени В.А. Сорокина Сергей Баландин.

Холодное оружие у нарушителя будет конфисковано, ему также придется заплатить штраф.
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