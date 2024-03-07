Кольцовские таможенники обнаружили в багаже пассажира из Узбекистана три единицы холодного оружия

УрБК, Екатеринбург, 07.03.2024. Таможенные службы аэропорта Кольцово остановили в «зеленом коридоре» пассажира рейса ...30.10.2023 Таможенники в Кольцово обнаружили в багаже пассажира из Узбекистана 10 незадекларированных ножей
УрБК, Екатеринбург, 30.10.2023. Таможенники аэропорта Кольцово обнаружили в чемодане пассажира рейса Наманган — ...19.01.2022 В екатеринбургском аэропорту Кольцово таможенники задержали пассажира с 400 sim-картами
УрБК, Екатеринбург, 19.01.2022. Сотрудники таможни аэропорта Кольцово в зеленом коридоре задержали пассажира, ...28.03.2019 Кольцовские таможенники обнаружили в багаже пассажира рейса Баку — Екатеринбург 6 кг табака для кальяна
УрБК, Екатеринбург, 28.03.2019. Кольцовские таможенники остановили в «зеленом коридоре» пассажира рейса Баку — ...03.02.2017 На Кольцовской таможне задержана нелегальная партия косметики весом 33,5 кг
УрБК, Екатеринбург, 03.02.2017. В багаже пассажира из Стамбула должностные лица таможенного поста аэропорта Кольцово в ...