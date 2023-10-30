Таможенники в Кольцово обнаружили в багаже пассажира из Узбекистана 10 незадекларированных ножей

УрБК, Екатеринбург, 20.12.2022. Сотрудники Кольцовской таможни нашли в багаже пассажира 4 тыс. незадекларированных ...19.01.2022 В екатеринбургском аэропорту Кольцово таможенники задержали пассажира с 400 sim-картами
УрБК, Екатеринбург, 19.01.2022. Сотрудники таможни аэропорта Кольцово в зеленом коридоре задержали пассажира, ...22.08.2019 В аэропорту Кольцово у пассажира изъяли несколько сотен комплектующих для сотовых телефонов и компьютеров
УрБК, Екатеринбург, 22.08.2019. При проверке рейса Екатеринбург — Душанбе таможенники аэропорта Кольцово обнаружили в ...31.05.2019 В Кольцово таможенники обнаружили в багаже пассажиров незадекларированные геодезические приборы
УрБК, Екатеринбург, 31.05.2019. Таможенники аэропорта Кольцово при контроле рейса Екатеринбург — Ташкент обнаружили в ...28.03.2019 Кольцовские таможенники обнаружили в багаже пассажира рейса Баку — Екатеринбург 6 кг табака для кальяна
УрБК, Екатеринбург, 28.03.2019. Кольцовские таможенники остановили в «зеленом коридоре» пассажира рейса Баку — ...