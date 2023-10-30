Таможенники в Кольцово обнаружили в багаже пассажира из Узбекистана 10 незадекларированных ножей

УрБК, Екатеринбург, 30.10.2023. Таможенники аэропорта Кольцово обнаружили в чемодане пассажира рейса Наманган — Екатеринбург незадекларированные 10 ножей в ножнах. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью Уральского таможенного управления.



Начальник Кольцовской таможни Сергей Баландин сообщил, что по факту отсутствия декларации на перевозку ножей с лезвием длиной от 138 до 251 мм и толщиной от 3 до 4,2 мм (семь из которых охотничьи и относятся к холодному оружию) возбуждены два административных дела.



28-летнему строителю из Узбекистана придется заплатить штраф в размере до двукратной стоимости товара, охотничьи ножи будут конфискованы.