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30.10.2023

Таможенники в Кольцово обнаружили в багаже пассажира из Узбекистана 10 незадекларированных ножей

УрБК, Екатеринбург, 30.10.2023. Таможенники аэропорта Кольцово обнаружили в чемодане пассажира рейса Наманган — Екатеринбург незадекларированные 10 ножей в ножнах. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью Уральского таможенного управления.

Начальник Кольцовской таможни Сергей Баландин сообщил, что по факту отсутствия декларации на перевозку ножей с лезвием длиной от 138 до 251 мм и толщиной от 3 до 4,2 мм (семь из которых охотничьи и относятся к холодному оружию) возбуждены два административных дела.

28-летнему строителю из Узбекистана придется заплатить штраф в размере до двукратной стоимости товара, охотничьи ножи будут конфискованы.
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