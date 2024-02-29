В Свердловской области средняя стоимость тура с опцией all inclusive составляет 17 тыс. рублей

УрБК, Челябинск, 29.02.2024. В Челябинске средняя стоимость аренды комнат в феврале 2024 года составила 8 тыс. 211 руб. ...

В Челябинске средняя стоимость аренды комнат за год выросла на 23,4%

УрБК, Челябинск, 31.01.2024. В Челябинске средняя стоимость квадратного метра жилья в новостройках составляет 120 тыс. ...

В Челябинске средняя стоимость квартир в новостройках за год выросла на 40,8%

Спрос на туры в Турцию увеличился в 15 раз к уровню мая 2016 года

УрБК, Екатеринбург, 05.05.2017. Спрос на туры в Турцию увеличился в 15 раз: доля поисков выросла с 1,5% в прошлом мае ...