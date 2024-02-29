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В Свердловской области средняя стоимость тура с опцией all inclusive составляет 17 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 19.03.2024. Средняя стоимость тура с опцией all inclusive по национальным маршрутам Свердловской области составляет порядка 17 тыс. руб. на одного человека. Об этом рассказала директор Центра развития туризма Свердловской области Марина Чистякова на Международной туристической выставке «Интурмаркет-2024», сообщает ТАСС.

«Если мы говорим про национальные маршруты, то тур стоит порядка 17 тыс. руб. Это на человека, полностью — с питанием, с проживанием, с экскурсионным обслуживанием. Можно посмотреть несколько городов и познакомиться с определенным направлением», — сказала М. Чистякова.

Она также отметила, что на сегодняшний день отмечается незначительный рост цен на туристические услуги, однако туры по национальным маршрутам, как правило, таким изменениям мало подвержены.
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