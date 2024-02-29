В Свердловской области средняя стоимость тура с опцией all inclusive составляет 17 тыс. рублей

УрБК, Челябинск, 29.02.2024. В Челябинске средняя стоимость аренды комнат в феврале 2024 года составила 8 тыс. 211 руб. ...31.01.2024 В Челябинске средняя стоимость квартир в новостройках за год выросла на 40,8%
УрБК, Челябинск, 31.01.2024. В Челябинске средняя стоимость квадратного метра жилья в новостройках составляет 120 тыс. ...05.05.2017 Спрос на туры в Турцию увеличился в 15 раз к уровню мая 2016 года
УрБК, Екатеринбург, 05.05.2017. Спрос на туры в Турцию увеличился в 15 раз: доля поисков выросла с 1,5% в прошлом мае ...29.07.2015 Текущим летом свердловские туристы тратят на отдых за границей около 39 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 29.07.2015. На сегодняшний день средняя стоимость заграничных туров, покупаемых жителями ...02.02.2015 Средняя стоимость заграничного тура к марту 2015 года может вырасти в два раза
УрБК, Екатеринбург, 02.02.2015. Средняя стоимость турпутевки за границу на одного человека с 32-33 тыс. руб. в прошлом ...