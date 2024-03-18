УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 09:41

Екатеринбургские предприниматели выплатили в 2023 году налоги в бюджет города на 13,6 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 19.03.2024. В 2023 году екатеринбургские субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) выплатили в городской бюджет налоговые отчисления на сумму 13,6 млрд руб., что на 10% больше показателя за 2022 год. Об этом рассказал директор департамента промышленной и инвестиционной политики администрации Екатеринбурга Евгений Копелян в ходе пресс-конференции, посвященной тенденциям в развитии предпринимательства в уральской столице.

По его словам, на сегодняшний день в Екатеринбурге насчитывается около 125 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса, доля МСП в Свердловской области составляет около 60%. Работающих в сфере МСП екатеринбуржцев насчитывается около 528 тыс. человек, а без учета самозанятых — около 410 тыс. человек.

Доля занятых в сфере торговли и услуг в сфере МСП достигает 35%. По 8-10% приходится на сферы производства, строительства, общественного питания и гостиничного бизнеса, отметил присутствовавший на пресс-конференции директор Екатеринбургского центра развития предпринимательства Дмитрий Постников.

Объем финансирования муниципальных программ поддержки малого и среднего бизнеса в 2024 году вырос в 1,5 раза по отношению к 2022 году и составляет 18,7 млн руб. Для сравнения: из свердловского бюджета на эти цели направлено около 22 млн руб. Также Екатеринбург ежегодно выделяет субъектам МСП около 140-150 объектов недвижимости на льготных условиях.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
18.03.2024 В Екатеринбурге открылся прием заявок на конкурс «Предприниматель года»

УрБК, Екатеринбург, 18.03.2024. В столице Среднего Урала начался прием заявок для участия в конкурсе «Предприниматель ...

14.02.2024 Число предприятий МСБ в Екатеринбурге за год увеличилось на 4%

УрБК, Екатеринбург, 14.02.2024. По состоянию на 1 января 2024 года в Екатеринбурге насчитывается более 124 тыс. ...

24.05.2013 В 2012 году оборот малого и среднего бизнеса Свердловской области составил 1,4 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 24.05.2013. Оборот малого среднего бизнеса в Свердловской области в 2012 году составил 1,4 млрд ...

08.02.2012 Администрация Екатеринбурга: в сфере малого бизнеса работает каждый второй житель города

УрБК, Екатеринбург, 08.02.2012. Первый заместитель главы администрации Екатеринбурга Сергей Швиндт провел совещание, ...

16.02.2011 В Челябинской области растет число субъектов малого и среднего предпринимательства

УрБК, Челябинск, 16.02.2011. По данным УФНС Челябинской области, количество субъектов малого и среднего ...

Популярные новости
04.03.2024В «Эксперт РА» спрогнозировали в 2024 году уход с российского рынка 15 банков22.02.2024Шигир для каждого22.02.2024Экономический и энергетический эффект01.03.2024Мартовские изменения06.03.2024В Екатеринбурге в рамках паблик-арт-программы «ЧО» в поддержку фонда «Антон тут рядом» продано 350 открыток
Архив новостей
Март 2024 (423)
Февраль 2024 (666)
Январь 2024 (568)
Декабрь 2023 (654)
Ноябрь 2023 (701)
Октябрь 2023 (734)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18