Екатеринбургские предприниматели выплатили в 2023 году налоги в бюджет города на 13,6 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 18.03.2024. В столице Среднего Урала начался прием заявок для участия в конкурсе «Предприниматель ...14.02.2024 Число предприятий МСБ в Екатеринбурге за год увеличилось на 4%
УрБК, Екатеринбург, 14.02.2024. По состоянию на 1 января 2024 года в Екатеринбурге насчитывается более 124 тыс. ...24.05.2013 В 2012 году оборот малого и среднего бизнеса Свердловской области составил 1,4 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 24.05.2013. Оборот малого среднего бизнеса в Свердловской области в 2012 году составил 1,4 млрд ...08.02.2012 Администрация Екатеринбурга: в сфере малого бизнеса работает каждый второй житель города
УрБК, Екатеринбург, 08.02.2012. Первый заместитель главы администрации Екатеринбурга Сергей Швиндт провел совещание, ...16.02.2011 В Челябинской области растет число субъектов малого и среднего предпринимательства
УрБК, Челябинск, 16.02.2011. По данным УФНС Челябинской области, количество субъектов малого и среднего ...