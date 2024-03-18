Екатеринбургские предприниматели выплатили в 2023 году налоги в бюджет города на 13,6 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 19.03.2024. В 2023 году екатеринбургские субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) выплатили в городской бюджет налоговые отчисления на сумму 13,6 млрд руб., что на 10% больше показателя за 2022 год. Об этом рассказал директор департамента промышленной и инвестиционной политики администрации Екатеринбурга Евгений Копелян в ходе пресс-конференции, посвященной тенденциям в развитии предпринимательства в уральской столице.



По его словам, на сегодняшний день в Екатеринбурге насчитывается около 125 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса, доля МСП в Свердловской области составляет около 60%. Работающих в сфере МСП екатеринбуржцев насчитывается около 528 тыс. человек, а без учета самозанятых — около 410 тыс. человек.



Доля занятых в сфере торговли и услуг в сфере МСП достигает 35%. По 8-10% приходится на сферы производства, строительства, общественного питания и гостиничного бизнеса, отметил присутствовавший на пресс-конференции директор Екатеринбургского центра развития предпринимательства Дмитрий Постников.



Объем финансирования муниципальных программ поддержки малого и среднего бизнеса в 2024 году вырос в 1,5 раза по отношению к 2022 году и составляет 18,7 млн руб. Для сравнения: из свердловского бюджета на эти цели направлено около 22 млн руб. Также Екатеринбург ежегодно выделяет субъектам МСП около 140-150 объектов недвижимости на льготных условиях.