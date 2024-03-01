В Свердловской области за год выдали почти 2 тыс. ипотечных кредитов для IT-специалистов

УрБК, Екатеринбург, 18.03.2024. В Свердловской области в 2023 году выдали 1 тыс. 963 ипотечных кредита для IT-специалистов (по ставке 5%) на общую сумму 12,7 млрд руб. Об этом сообщает региональный департамент информационной политики со ссылкой на данные компании Дом.рф.



За два месяца 2024 года в регионе выдали 296 кредитов на сумму более 2 млрд руб.



«Свердловская область стала одним из регионов-лидеров по IT-ипотеке. Регион по этому показателю находится на четвертом месте среди других субъектов Российской Федерации», — говорится в сообщении.