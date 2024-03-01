В Свердловской области за год выдали почти 2 тыс. ипотечных кредитов для IT-специалистов

УрБК, Москва, 01.03.2024. В январе 2024 года российские банки выдали ипотечные займы на сумму 271,7 млрд руб., что на ...02.02.2024 На Южном Урале в 2023 году выдали 63 тыс. ипотечных кредитов
УрБК, Челябинск, 02.02.2024. В Челябинской области в 2023 году было выдано 63 тыс. ипотечных кредитов. Об этом ...06.05.2019 Число выданных ипотечных кредитов в Свердловской области в I квартале сократилось почти на 8%
В январе-марте 2019 года в Свердловской области выдано 9 тыс. 549 ипотечных кредитов на общую сумму 19 млрд 159 млн ...06.05.2019 Число выданных ипотечных кредитов в Свердловской области в I квартале сократилось почти на 8%
УрБК, Екатеринбург, 06.05.2019. В январе-марте 2019 года в Свердловской области выдано 9 тыс. 549 ипотечных кредитов на ...19.02.2018 За год объем выданных кредитов в Свердловской области вырос на 38%
УрБК, Екатеринбург, 19.02.2018. В 2017 году объем выданных в Свердловской области кредитов достиг 179,44 млрд руб. По ...