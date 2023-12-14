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Вчера, 12:22

ЦБ отмечает рост спроса на автокаско в России

УрБК, Москва, 18.03.2024. Банк России фиксирует рост спроса на автокаско в стране. Об этом говорится в исследовании, опубликованном на сайте регулятора.

Число проданных полисов в этом сегменте страхования в 2023 году увеличилось на треть по сравнению с предыдущим годом.

«Увеличению сборов по автокаско способствовали резкий рост продаж новых автомобилей и популярность недорогих программ автострахования с ограниченными наборами рисков и франшизой. Кроме того, автомобилисты все чаще страховали подержанные машины», — говорится в сообщении.
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