ЦБ отмечает рост спроса на автокаско в России

УрБК, Екатеринбург, 14.12.2023. Свердловские автомобилисты за девять месяцев 2023 года заключили более 1 млн договоров ...19.03.2019 Жители Свердловской области заключили в 2018 году на 1 млн договоров страхования больше, чем годом ранее
УрБК, Екатеринбург, 19.03.2019. В 2018 году жители Свердловской области заключили почти 4,8 млн договоров страхования ...09.06.2016 По итогам I квартала продажи страховых полисов в Свердловской области упали на 14,1%
Страховые компании в Свердловской области в I квартале 2016 года заключили 598,3 тыс. договоров страхования, что на ...17.09.2015 В Свердловской области рынок автокаско упал на 42%
Свердловская область по итогам первого полугодия 2015 года заняла первое место среди регионов УрФО по уровню падения ...17.09.2015 Свердловская область стала лидером в УрФО по уровню падения продаж автокаско
УрБК, Екатеринбург, 17.09.2015. Свердловская область по итогам первого полугодия 2015 года заняла первое место среди ...