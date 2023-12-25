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В Свердловской области отрасль IT и связь стала самой высокооплачиваемой в 2023 году

УрБК, Екатеринбург, 18.03.2024. Свердловская область заняла 31 место в рейтинге среди российских регионов по зарплатам в ведущих отраслях. Об этом говорится в исследовании РИА «Новости».

Самой высокооплачиваемой на Среднем Урале стала отрасль IT и связь, где средняя зарплата в 2023 году составила 90 тыс. руб.

На первых строчках рейтинга расположились Москва (ведущая отрасль — финансовые услуги, средняя зарплата — 256 тыс. руб.), Сахалинская область (добывающая отрасль, 232 тыс. руб.) и ЯНАО (добыча нефти и газа, 220 тыс. руб.). Аутсайдерами стали Псковская область (госслужба, 49 тыс. руб.), Мордовия (госслужба, 49 тыс. руб.) и Калмыкия (госслужба, 47 тыс. руб.).
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