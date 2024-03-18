УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 09:03

Челябинская область заняла последнее место рейтинга среди регионов УрФО по зарплатам в ведущих отраслях

УрБК, Челябинск, 19.03.2024. В Челябинской области самой высокооплачиваемой отраслью в 2023 году стала профессиональная и научная деятельность. Средняя зарплата ее представителей составила 67 тыс. руб., говорится в исследовании РИА «Новости».

С этим результатом Челябинская область заняла последнее место рейтинга среди регионов Уральского федерального округа. Выше нее расположились ЯНАО (ведущая отрасль — добыча нефти и газа, средняя зарплата — 220 тыс. руб.), Тюменская область (добывающая отрасль, 150 тыс. руб.), ХМАО (добыча нефти и газа, 123 тыс. руб.), Свердловская (IT и связь, 90 тыс. руб.) и Курганская (транспортное и военное машиностроение, 72 тыс. руб.) области.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
18.03.2024 В Свердловской области отрасль IT и связь стала самой высокооплачиваемой в 2023 году

УрБК, Екатеринбург, 18.03.2024. Свердловская область заняла 31 место в рейтинге среди российских регионов по зарплатам ...

26.02.2024 Южный Урал попал в топ-30 рейтинга регионов РФ по доступности бензина

УрБК, Челябинск, 26.02.2024. В Челябинской области стоимость бензина марки АИ-92 в январе 2024 года составила 47,16 ...

15.02.2022 Южный Урал оказался аутсайдером рейтинга регионов УрФО по предлагаемым в вакансиях зарплатам

УрБК, Челябинск, 15.02.2022. Средняя зарплата, которую предлагали работодатели в вакансиях в январе этого года, в ...

22.03.2021 Челябинская область заняла 34 место в рейтинге регионов РФ по размеру отраслевых зарплат

УрБК, Челябинск, 22.03.2021. Челябинская область заняла 34-е место из 85 в рейтинге регионов РФ по размеру отраслевых ...

22.03.2021 Самой высокооплачиваемой отраслью в Свердловской области по итогам 2020 года стали финансовые услуги

УрБК, Екатеринбург, 22.03.2021. Свердловская область заняла 30-е место из 85 в рейтинге российских регионов по величине ...

Популярные новости
04.03.2024В «Эксперт РА» спрогнозировали в 2024 году уход с российского рынка 15 банков22.02.2024Шигир для каждого22.02.2024Экономический и энергетический эффект01.03.2024Мартовские изменения06.03.2024В Екатеринбурге в рамках паблик-арт-программы «ЧО» в поддержку фонда «Антон тут рядом» продано 350 открыток
Архив новостей
Март 2024 (423)
Февраль 2024 (666)
Январь 2024 (568)
Декабрь 2023 (654)
Ноябрь 2023 (701)
Октябрь 2023 (734)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18