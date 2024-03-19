Екатеринбург вошел в топ-20 рейтинга городов РФ по уровню зарплат в отраслях

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УрБК, Челябинск, 19.03.2024. В Челябинской области самой высокооплачиваемой отраслью в 2023 году стала профессиональная ...

В Свердловской области отрасль IT и связь стала самой высокооплачиваемой в 2023 году

УрБК, Екатеринбург, 18.03.2024. Свердловская область заняла 31 место в рейтинге среди российских регионов по зарплатам ...

Челябинск занял 42 место в рейтинге российских городов по уровню зарплат

УрБК, Челябинск, 26.09.2022. Челябинск занял 42 место в рейтинге российских городов по уровню зарплат. Об этом ...

Средняя зарплата в Екатеринбурге превышает 60 тыс. рублей в месяц

УрБК, Екатеринбург, 26.09.2022. Екатеринбург занял 19 место в рейтинге российских городов по уровню зарплат, который ...

Челябинская область заняла 34 место в рейтинге регионов РФ по размеру отраслевых зарплат

УрБК, Челябинск, 22.03.2021. Челябинская область заняла 34-е место из 85 в рейтинге регионов РФ по размеру отраслевых ...