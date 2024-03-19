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Вчера, 10:21

Екатеринбург вошел в топ-20 рейтинга городов РФ по уровню зарплат в отраслях

УрБК, Екатеринбург, 08.07.2024. Екатеринбург занял 19-е место рейтинга среди российских городов по уровню зарплат в отраслях. Об этом говорится в исследовании РИА «Новости».

Отраслью с наивысшей зарплатой в уральской столице оказалась IT и связь (129 тыс. руб.).

В топ-5 списка по уровню зарплат в отраслях попали Южно-Сахалинск (добывающая отрасль, 443 тыс. руб.), Москва (банки и финансовые услуги, 294 тыс. руб.), Тюмень (добывающая отрасль, 267 тыс. руб.), Череповец (профессиональная и научная деятельность, 226 тыс. руб.) и Салехард (госслужба, 209 тыс. руб.).

«Низкая безработица и оживление экономики продолжают стимулировать рост зарплат. На фоне трансформации экономики и продолжающихся процессов импортозамещения видна активизация в части занятости и динамики зарплат в обрабатывающей промышленности», — говорится в сообщении.
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