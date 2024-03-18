Свердловская область заняла 27 место в рейтинге регионов по зарплатам в отраслях

УрБК, Екатеринбург, 18.03.2024. Свердловская область заняла 31 место в рейтинге среди российских регионов по зарплатам ...16.12.2020 Свердловская область заняла 16 место в рейтинге инвестпривлекательности регионов
УрБК, Екатеринбург, 16.12.2020. Свердловская область заняла 16 место в рейтинге инвестиционной привлекательности ...23.09.2019 Свердловская область заняла 43 место в рейтинге регионов по темпам роста зарплаты
УрБК, Екатеринбург, 23.09.2019. Свердловская область заняла 43 место в рейтинге регионов РФ по темпам роста зарплаты в ...05.06.2019 Свердловская область заняла 21 место в рейтинге регионов с самой доступной мобильной связью
УрБК, Екатеринбург, 05.06.2019. Свердловская область заняла 21 место в рейтинге российских регионов с самой доступной ...22.03.2016 Свердловская область заняла последнее место в экологическом рейтинге регионов России
УрБК, Екатеринбург, 22.03.2016. Свердловская область заняла 85 место в экологическом рейтинге регионов России, который ...