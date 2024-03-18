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Свердловская область заняла 27 место в рейтинге регионов по зарплатам в отраслях

УрБК, Екатеринбург, 17.03.2025. Свердловская область заняла 27 место в рейтинге регионов РФ по зарплатам в отраслях. Самые большие доходы в регионе за 2024 год — у специалистов из сферы «IT и связь». В среднем они получали 111 тыс. руб. в месяц. Об этом сообщает РИА «Новости».

Первое место в рейтинге занимает Сахалинская область, где специалисты в сфере добычи нефти и газа получают 317 тыс. руб. На последнем, 85-м месте, находится Республика Калмыкия, где наибольшие доходы имеют работники госслужбы — 54 тыс. руб. В целом по России в прошлом году самые высокие зарплаты получали специалисты финансового сектора — 179 тыс. руб.

Отметим, что в 2024 году номинальные зарплаты, по данным Росстата, выросли на 18,3%, до 76,5 тыс. руб. (с учетом выплаты НДФЛ), а безработица составила всего 2,3%.
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