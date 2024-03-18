Свердловская область заняла 27 место в рейтинге регионов по зарплатам в отраслях

УрБК, Екатеринбург, 17.03.2025. Свердловская область заняла 27 место в рейтинге регионов РФ по зарплатам в отраслях. ...18.03.2024 В Свердловской области отрасль IT и связь стала самой высокооплачиваемой в 2023 году
УрБК, Екатеринбург, 18.03.2024. Свердловская область заняла 31 место в рейтинге среди российских регионов по зарплатам ...16.12.2020 Свердловская область заняла 16 место в рейтинге инвестпривлекательности регионов
УрБК, Екатеринбург, 16.12.2020. Свердловская область заняла 16 место в рейтинге инвестиционной привлекательности ...23.09.2019 Свердловская область заняла 43 место в рейтинге регионов по темпам роста зарплаты
УрБК, Екатеринбург, 23.09.2019. Свердловская область заняла 43 место в рейтинге регионов РФ по темпам роста зарплаты в ...22.03.2016 Свердловская область заняла последнее место в экологическом рейтинге регионов России
УрБК, Екатеринбург, 22.03.2016. Свердловская область заняла 85 место в экологическом рейтинге регионов России, который ...