В Екатеринбурге 23 марта пройдет мероприятие для свердловского бизнес-сообщества

УрБК, Екатеринбург, 18.03.2024. В Екатеринбурге в креативном кластере «Домна» 23 марта в 10.00 пройдет «Ура! Урал! Встреча» для предпринимателей Свердловской области. Организаторами мероприятия выступят проект-сообщество Made in Ural, девелопер «Атомстройкомплекс» и Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП).



«На мероприятии бизнесмены региона смогут окунуться в историю и культуру Урала, познакомиться с проектами активных уральцев и теми, кто вносит вклад в развитие региона, а также придумать совместные проекты. Это не только мероприятие, а открытая площадка для свободного общения, обмена мнениями и генерации новых идей», — сообщает пресс-служба организаторов.



Участники встречи обсудят, можно ли строить бизнес вокруг темы Урала и уральской идентичности, как можно «продавать» Урал, не спекулируя на нем, а продвигая и восхваляя свою территорию. Участники встречи поделятся сложностями, с которыми сталкиваются предприниматели и стартапы, решившие связать свой бизнес с брендом «Урал».



«Прошлое, настоящее и будущее «Атомстройкомплекса» неразрывны с Екатеринбургом и Уралом. И мы всесторонне участвуем в развитии и продвижении родного города и региона, находим и создаем новые поводы любить место, в котором мы выросли, живем и будут жить наши дети. Я очень надеюсь, что этот проект станет ежегодным и будет увеличивать масштабы, привлекать горожан и гостей города к идее той самой уральской идентичности», — рассказал креативный и бренд-директор «Атомстройкомплекса» Никита Харисов.



Одним из примеров уральского стартапа станет сам креативный кластер «Домна», который открылся два года назад в историческом здании в центре Екатеринбурга.



«Креативный кластер «Домна» — один из примеров ярких проектов с уральским характером. Сегодня это историческое здание, памятник архитектуры XIX века, — центр современной творческой жизни Екатеринбурга. И закономерно, что «Домна», развитием которой мы занимаемся уже два года, стала площадкой для такого события. СОФПП как институт поддержки сегодня активно вовлечен в поддержку проектов, построенных на уральской идентичности — мы рады, что с каждым годом их становится все больше», — отметил директор СОФПП Валерий Пиличев.



Также весь день на площадке будет работать ярмарка с уральскими сувенирами от Made in Ural. Желающие смогут приобрести и другие изделия уральских производителей в магазине «Домна».