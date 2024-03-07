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В Свердловской области в стадии строительства находится 4,6 млн кв. метров жилья

УрБК, Екатеринбург, 18.03.2024. В Свердловской области в стадии строительства находится 4,6 млн кв. м. жилья. При этом регион обладает градостроительным потенциалом свыше 16 млн кв. м., сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.

При этом за два месяца текущего года в области было введено более 788 тыс. кв. м., что в 1,6 раза выше аналогичного периода 2023 года. Добиться таких показателей удалось благодаря инструментам национального проекта «Жилье и городская среда» и инициативе губернатора Евгения Куйвашева.

«В настоящий момент в регионе строятся 4,6 млн кв. м, а в целом наш субъект обладает градостроительным потенциалом свыше 16 млн кв. м. И мы понимаем, что без грамотной проработки социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры регион не смог бы добиться таких результатов. Благодаря личным инициативам губернатора Евгения Куйвашева мы активно участвуем в национальном проекте «Жилье и городская среда» и используем инструменты инфраструктурного меню. Речь идет о программе «Стимул», инфраструктурных бюджетных кредитах, а также программе комплексного развития территорий», — отметил и. о. министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Григорий Сурганов.

Отметим, что среди субъектов РФ Средний Урал вошел в топ-10 регионов с наибольшими объемами жилищного строительства, заняв седьмое место.
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