В Свердловской области в стадии строительства находится 4,6 млн кв. метров жилья

УрБК, Екатеринбург, 07.03.2024. Свердловская область находится на восьмом месте среди регионов РФ по объему ...

Свердловская область 4 февраля представила на выставке-форуме «Россия» в Москве проекты развития городской инфраструктуры

В Свердловской области в 2024 году планируется построить свыше 3,3 млн кв. метров жилья

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев выделил 328 млн рублей на завершение строительства школ в Серове и Косулино

В Екатеринбурге в январе-феврале сдали в эксплуатацию почти 70 тыс. кв. м. жилья

УрБК, Екатеринбург, 27.03.2020. За два месяца 2019 года в Екатеринбурге сдали в эксплуатацию почти 70 тыс. кв. м. ...