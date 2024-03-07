В Свердловской области в стадии строительства находится 4,6 млн кв. метров жилья

УрБК, Екатеринбург, 07.03.2024. Свердловская область находится на восьмом месте среди регионов РФ по объему ...05.02.2024 Свердловская область 4 февраля представила на выставке-форуме «Россия» в Москве проекты развития городской инфраструктуры
УрБК, Екатеринбург, 05.02.2024. Исполняющий обязанности министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской ...01.02.2024 В Свердловской области в 2024 году планируется построить свыше 3,3 млн кв. метров жилья
УрБК, Екатеринбург, 01.02.2024. Губернатор Евгений Куйвашев на заседании правительства Свердловской области 1 февраля ...19.05.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев выделил 328 млн рублей на завершение строительства школ в Серове и Косулино
УрБК, Екатеринбург, 19.05.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выделил 328 млн руб. на завершение ...27.03.2020 В Екатеринбурге в январе-феврале сдали в эксплуатацию почти 70 тыс. кв. м. жилья
УрБК, Екатеринбург, 27.03.2020. За два месяца 2019 года в Екатеринбурге сдали в эксплуатацию почти 70 тыс. кв. м. ...