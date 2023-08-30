На Южном Урале средняя стоимость аренды частных домов составляет 51,3 тыс. рублей в месяц

УрБК, Челябинск, 30.08.2023. В Челябинской области средняя стоимость частных домов на вторичном рынке в августе ...03.05.2023 На Южном Урале аренда частных домов за год подорожала почти на 50%
УрБК, Челябинск, 03.05.2023. Стоимость аренды частных домов в Челябинской области составляет 49 тыс. 024 руб. в месяц. ...21.04.2023 На Южном Урале цены на частные дома за год выросли на 6,7%
УрБК, Челябинск, 21.04.2023. Средняя цена на частные дома в Челябинской области составляет 4 млн 628 тыс. 326 руб. За I ...02.09.2022 Средняя стоимость аренды частных домов в Свердловской области превышает 41 тыс. рублей в месяц
УрБК, Екатеринбург, 02.09.2022. Средняя цена аренды дач, индивидуальных домов и коттеджей в Свердловской области с ...27.09.2021 Средняя стоимость аренды частных домов в Свердловской области превышает 40 тыс. рублей в месяц
УрБК, Екатеринбург, 27.09.2021. Средняя цена аренды дач, индивидуальных домов и коттеджей в Свердловской области в ...