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На Южном Урале средняя стоимость аренды частных домов составляет 51,3 тыс. рублей в месяц

УрБК, Челябинск, 15.03.2024. В Челябинской области средняя стоимость аренды частных домов составляет 51 тыс. 265 руб. в месяц. За год этот показатель вырос на 4,6%, говорится в исследовании портала «Мир квартир».

Среди регионов Уральского федерального округа Челябинская область заняла второе место рейтинга по стоимости аренды частных домов. Выше нее расположился ЯНАО (72,3 тыс. руб.), ниже — Свердловская (47 тыс. руб.), Тюменская (41,2 тыс. руб.) области, ХМАО (38,1 тыс. руб.), Курганская область (23,2 тыс. руб.).

Средняя ставка по стране составляет 39 тыс. 679 руб. в месяц за дом.
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