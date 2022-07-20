Ограничения для неопытных инвесторов в РФ продлили до 1 апреля 2025 года

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Банк России временно ограничит доступ неквалифицированных инвесторов к иностранным акциям

Банк России временно закроет доступ к иностранным акциям для неквалифицированных инвесторов. Об этом заявил глава ...

Банк России временно ограничит доступ неквалифицированных инвесторов к иностранным акциям

УрБК, Москва, 20.07.2022. Банк России временно закроет доступ к иностранным акциям для неквалифицированных инвесторов. ...

Госдума приняла закон о продлении ограничений для неквалифицированных инвесторов

Госдума РФ приняла в третьем чтении закон о продлении ограничений для неквалифицированных инвесторов. Документ ...

Госдума приняла закон о продлении ограничений для неквалифицированных инвесторов

УрБК, Москва, 23.03.2022. Госдума РФ приняла в третьем чтении закон о продлении ограничений для неквалифицированных ...

ЦБ обсуждает новые ограничения для неквалифицированных инвесторов

УрБК, Москва, 08.07.2019. В процессе подготовки поправок к законопроекту о категориях инвесторов обсуждалась идея ...