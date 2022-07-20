Ограничения для неопытных инвесторов в РФ продлили до 1 апреля 2025 года

Банк России временно закроет доступ к иностранным акциям для неквалифицированных инвесторов. Об этом заявил глава ...20.07.2022 Банк России временно ограничит доступ неквалифицированных инвесторов к иностранным акциям
УрБК, Москва, 20.07.2022. Банк России временно закроет доступ к иностранным акциям для неквалифицированных инвесторов. ...23.03.2022 Госдума приняла закон о продлении ограничений для неквалифицированных инвесторов
Госдума РФ приняла в третьем чтении закон о продлении ограничений для неквалифицированных инвесторов. Документ ...23.03.2022 Госдума приняла закон о продлении ограничений для неквалифицированных инвесторов
УрБК, Москва, 23.03.2022. Госдума РФ приняла в третьем чтении закон о продлении ограничений для неквалифицированных ...08.07.2019 ЦБ обсуждает новые ограничения для неквалифицированных инвесторов
УрБК, Москва, 08.07.2019. В процессе подготовки поправок к законопроекту о категориях инвесторов обсуждалась идея ...