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Вчера, 12:19

Ограничения для неопытных инвесторов в РФ продлили до 1 апреля 2025 года

УрБК, Москва, 15.03.2024. Комитет Госдумы по финансовому рынку поддержал инициативу о продлении ограничений для неопытных инвесторов в РФ до 1 апреля 2025 года, пишет «Прайм».

Речь идет о запрете для неквалифицированных инвесторов совершать сделки со сложными инвестпродуктами. В настоящее время такие ограничения действуют до 1 апреля 2024 года.

Первоначально соответствующий запрет был установлен до 1 апреля 2022 года, а затем продлен на два года. Это объяснялось тем, что заключение договоров в отношении облигаций со структурным доходом и производных финансовых инструментов может содержать чрезмерные риски для неквалифицированного инвестора.
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