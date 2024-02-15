Годовая инфляция в Свердловской области в феврале ускорилась до 7,52%

Инфляция на Среднем Урале в январе составила 7,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в декабре — ...15.02.2024 Годовая инфляция в Свердловской области в январе ускорилась до 7,5%
УрБК, Екатеринбург, 15.02.2024. Инфляция на Среднем Урале в январе составила 7,5% по сравнению с аналогичным периодом ...14.03.2023 Годовая инфляция в Свердловской области в феврале замедлилась до 11,28%
Инфляция на Среднем Урале в феврале составила 11,28% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года (в январе — ...14.03.2023 Годовая инфляция в Свердловской области в феврале замедлилась до 11,28%
УрБК, Екатеринбург, 14.03.2023. Инфляция на Среднем Урале в феврале составила 11,28% по сравнению с аналогичным месяцем ...11.03.2022 Годовая инфляция на Среднем Урале в феврале ускорилась до 8,38%
Инфляция на Среднем Урале в феврале 2022 года составила 8,38% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года (в ...