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Вчера, 10:00

Годовая инфляция в Свердловской области в феврале ускорилась до 7,52%

УрБК, Екатеринбург, 15.03.2024. Инфляция на Среднем Урале в феврале составила 7,52% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в январе — 7,5%). Об этом сообщает Свердловскстат.

Продовольственные товары за год подорожали на 7,3%, непродовольственные — на 7,1%, услуги — на 8,4%.

Потребительские цены в регионе в феврале по сравнению с январем выросли на 0,72%.
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