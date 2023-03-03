ЕВРАЗ КГОК за год потратил более 10 млн рублей на охрану труда и промышленную безопасность

УрБК, Екатеринбург, 03.03.2023. ЕВРАЗ КГОК в 2022 году сэкономил 11 млн куб. метров свежей воды Нижне-Качканарского ...05.04.2021 ЕВРАЗ КГОК произвел 100 тыс. тонн окатышей для завода в Турции
УрБК, Екатеринбург, 05.04.2021. ЕВРАЗ Качканарский ГОК отгрузил 100 тыс. т окатышей на металлургическое предприятие ...22.01.2020 На ЕВРАЗ КГОК вышел на линию новый локомотив НП-1
УрБК, Екатеринбург, 22.01.2020. ЕВРАЗ КГОК вывел на линию новый локомотив НП-1 в комплексе с двумя моторными думпкарами ...14.11.2017 ЕВРАЗ КГОК получил награду в конкурсе по охране труда и культуре производства
УрБК, Екатеринбург, 14.11.2017. Качканарский горно-обогатительный комбинат (КГОК, входит в состав ЕВРАЗа) стал ...24.06.2016 В 2015 году ЕВРАЗ КГОК направил 245 млн рублей на повышение безопасности труда на предприятии
УрБК, Екатеринбург, 24.06.2016. В 2015 году ЕВРАЗ КГОК направили более 245 млн руб. на реализацию масштабной программы ...