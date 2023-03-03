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Вчера, 16:36

ЕВРАЗ КГОК за год потратил более 10 млн рублей на охрану труда и промышленную безопасность

УрБК, Екатеринбург, 14.03.2024. В 2023 году руководство ЕВРАЗ КГОК направило более 10 млн руб. на реализацию долгосрочной программы по охране труда и промышленной безопасности. В цехах комбината были обновлены кабины ремонтных и технологических кранов и установлены анкерные линии для работ на высоте, сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.

ЕВРАЗ КГОК за год потратил более 10 млн рублей на охрану труда и промышленную безопасность
Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

Программа по обновлению крановых кабин на ЕВРАЗ КГОК реализуется с 2014 года. В прошлом году на предприятии было модернизировано 10 кранов. В 2024 году планируется заменить еще девять кабин. В рамках программы по обустройству анкерных линий на комбинате в 2023 году было создано 12 объектов, в этом году планируется обустроить еще 10.
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