На уральских предприятиях ЕВРАЗа в рамках Всемирного дня охраны труда прошла десятая юбилейная неделя безопасности

Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

УрБК, Екатеринбург, 03.05.2024. На предприятиях ЕВРАЗа на Урале, в Сибири и Туле, а также в центральном офисе компании в Москве прошла неделя безопасности. Это ежегодное событие приурочено ко Всемирному дню охраны труда. В Свердловской области в мероприятиях поучаствовали более 50 тыс. человек, сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.Фиксация микротравм стала главной темой недели безопасности. Так, на уральских предприятиях ЕВРАЗа состоялись обмен лучшими практиками в области охраны труда с сотрудниками подрядных организаций и рейд по соблюдению правил дорожного движения на территории ЕВРАЗ КГОК. На телепанелях в подразделениях и рабочих автобусах были продемонстрированы видеоролики о трансформации системы управления охраной труда.В подшефных школах и детских садах металлурги и горняки объяснили детям, почему нельзя класть заряжаемый телефон под подушку и высовывать руки из окна движущегося автомобиля, как правильно переходить дорогу. Дети сотрудников ЕВРАЗа из Нижнего Тагила и Качканара посвятили теме безопасности рисунки.Пользователям соцсетей ЕВРАЗа предложил пройти анимированную игру «Комбинат», в которой герой перемещается по цеху и промышленной площадке, избегая рисков травмирования. Активности ЕВРАЗа в соцсетях в рамках недели безопасности собрали 530 тыс. уникальных просмотров, а показавшие наилучшие результаты в заданиях пользователи получили от компании брендированные подарки.«На уральских предприятиях ЕВРАЗа вопросам безопасности уделяется особое внимание. Идет замена кабин кранов и переводу их на дистанционное управление, монтируются анкерные линии, модернизируются системы аспирации, ведется замена освещения. Сотрудники обеспечены средствами индивидуальной защиты слуха и зрения», — отмечается в сообщении.Кроме того, с начала 2024 года для горняков и металлургов предприятия действует программа ДМС со 100% финансированием со стороны работодателя и расширенными возможностями диагностики и лечения, а службы медицины труда на ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК реализуют проект «Динамическое управление здоровьем».