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В Екатеринбурге 15 марта начнется голосование за территорию для благоустройства в 2025 году

УрБК, Екатеринбург, 14.03.2024. В Екатеринбурге 15 марта начнется голосование за общественную территорию, которая будет благоустроена в 2025 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС). Об этом сообщает пресс-служба администрации уральской столицы.

С 15 по 17 марта будут работать специальные пункты для голосования. Их адреса можно найти по ссылке.

На голосование выставлены следующие общественные пространства: вторая очередь второго этапа Преображенского парка, бульвар по улице Посадской, парк «7 ключей», парк «Основинский», парк 50-летия ВЛКСМ, парк 50-летия Советской власти, Метеогорка, бульвар по улице Культуры, Солнечные аллеи.

Напомним, что федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» реализуется с 2017 года по поручению президента России Владимира Путина.
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