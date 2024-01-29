В Екатеринбурге 15 марта начнется голосование за территорию для благоустройства в 2025 году

УрБК, Екатеринбург, 29.01.2024. В Екатеринбурге подвели итоги первого этапа голосования за парки, которые получат ...

В Екатеринбурге назвали восемь парков, претендующих на благоустройство в 2025 году

Екатеринбуржцы до 28 января могут внести свое предложение по благоустройству в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды»

УрБК, Екатеринбург, 17.04.2023. В Екатеринбурге стартовало голосование, в рамках которого можно выбрать, какой ...

В Екатеринбурге стартовало голосование по благоустройству парков

В голосовании по выбору объектов благоустройства в Екатеринбурге уже приняли участие более 5,5 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 19.04.2022. В Екатеринбурге продолжается голосование по выбору объектов благоустройства в рамках ...