В Екатеринбурге 15 марта начнется голосование за территорию для благоустройства в 2025 году

УрБК, Екатеринбург, 29.01.2024. В Екатеринбурге подвели итоги первого этапа голосования за парки, которые получат ...16.01.2024 Екатеринбуржцы до 28 января могут внести свое предложение по благоустройству в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды»
УрБК, Екатеринбург, 16.01.2024. Жители Екатеринбурга в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской ...17.04.2023 В Екатеринбурге стартовало голосование по благоустройству парков
УрБК, Екатеринбург, 17.04.2023. В Екатеринбурге стартовало голосование, в рамках которого можно выбрать, какой ...19.04.2022 В голосовании по выбору объектов благоустройства в Екатеринбурге уже приняли участие более 5,5 тыс. человек
УрБК, Екатеринбург, 19.04.2022. В Екатеринбурге продолжается голосование по выбору объектов благоустройства в рамках ...01.03.2022 В Екатеринбурге с 15 апреля стартует голосование по выбору следующей площадки для благоустройства в 2023 году
УрБК, Екатеринбург, 01.03.2022. В Екатеринбурге будет проведено голосование по выбору городской площадки, которая будет ...