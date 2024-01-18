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Вчера, 15:00

Опрошенные ЦБ аналитики повысили прогноз по ВВП и инфляции в России

УрБК, Москва, 14.03.2024. Опрошенные Банком России аналитики повысили прогноз по динамике ВВП и инфляции в РФ в 2024 году, пишет ТАСС.

«Прогноз по инфляции на 2024 год повышен до 5,2% (+0,3 п. п. к февральскому опросу). Аналитики ожидают, что инфляция вернется к цели вблизи 4% в 2025 году и останется на этом уровне далее», — пишет портал.

Рост ВВП России по итогам года может составить 1,8% (+0,2 п. п. к февральскому опросу).

Средний курс доллара в 2024 году может оказаться на уровне 91,2 руб., в 2025 году — 93,8 руб., в 2026 году — 95 руб. Средняя цена на нефть марки Brent в текущем году должна составить 80 долл. США за баррель, в 2025 году — 78 долл. США, в 2026 году — 75 долл. США.
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