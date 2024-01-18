Опрошенные ЦБ аналитики повысили прогноз по ВВП и инфляции в России

УрБК, Москва, 18.01.2024. Уровень безработицы в России в декабре 2023 года составит 3%, в 2024 году показатель ...20.11.2023 Совет Федерации одобрил закон о формировании бюджета на три года
УрБК, Москва, 20.11.2023. Бюджетный комитет Совета Федерации поддержал закон о федеральном бюджете на 2024 год и ...17.11.2023 Госдума приняла бюджет РФ на 2024 год
УрБК, Москва, 17.11.2023. Госдума приняла в третьем чтении законопроект о федеральном бюджете России на 2024 год и ...21.04.2023 Опрошенные ЦБ аналитики улучшили прогноз по инфляции, ВВП и номинальной зарплате
УрБК, Москва, 21.04.2023. Банк России провел опрос среди 22 экономистов различных организаций об экономических ...17.08.2022 Минэкономразвития РФ улучшило прогноз по инфляции на 2022 год
УрБК, Москва, 17.08.2022. Минэкономразвития РФ обновило прогноз социально-экономического развития страны до 2025 года. ...