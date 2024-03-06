Свердловский губернатор Евгений Куйвашев распорядился выделить 90 млн рублей на создание медицинских классов в школах региона

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев утвердил региональную программу по созданию медицинских классов в школах

Только 50% свердловских девятиклассников продолжат обучение в 10 и 11 классах

УрБК, Екатеринбург, 19.05.2021. Чуть более половины выпускников девятых классов планируют продолжить обучение в 10 и 11 ...