Свердловский губернатор Евгений Куйвашев распорядился выделить 90 млн рублей на создание медицинских классов в школах региона

УрБК, Екатеринбург, 14.03.2024. В Свердловской области будет выделено 90 млн руб. на организацию медицинских классов в школах. Всего по распоряжению губернатора субсидии получат 10 образовательных учреждений региона, сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.
Благодаря проекту «Медицинские классы в Свердловской области», разработанному по инициативе губернатора Евгения Куйвашева, учебные заведения получают возможность дополнительного финансирования из регионального бюджета на оборудование классов для углубленного изучения профильных естественно-научных предметов и повышения квалификации педагогов.
Получатели финансирования еще не определены — до 26 марта в области будет идти конкурсный отбор заявок от школ. Объем средств может достигать 9 млн руб. на одно общеобразовательное учреждение. Так, в 2023 году по результатам конкурсного отбора 10 школ Ивделя, Талицы, Верхотурья, Сосьвы, Режа и других муниципалитетов уже получили финансирование и смогли реализовать свои проекты.
Всего на территории Свердловской области действует два ресурсных центра — на базе екатеринбургских гимназий № 200 и № 108 имени В.Н. Татищева — и 35 медицинских профильных классов. Стоит отметить, что в таких классах будущих школьников не только знакомят с профессией в теории, но и проводят для них экскурсии в медицинские учреждения.
Так, на прошлой неделе учащиеся медицинского класса школы № 123 Академического района Екатеринбурга посетили
с экскурсией Областную детскую клиническую больницу (ОДКБ). Ребята провели здесь несколько часов, в течение которых доктора познакомили школьников с основами гигиены, работой хирургов-онкологов и аппарата МРТ, а в симуляционном классе, где на манекенах и тренажерах медики отрабатывают различные манипуляции, будущих врачей научили ставить внутримышечные инъекции.
Планируется, что у выпускников профильного класса будет больше возможностей продолжить обучение в медицинском университете. Ожидается, что вуз появится в этой части города в ближайшие годы благодаря строительству наукограда, который создается здесь при поддержке ведущего девелопера восьмого района АО СЗ «РСГ-Академическое».