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Вчера, 09:38

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об отмене передачи активов российского Danone в управление Росимущества

УрБК, Москва, 14.03.2024. Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому передача активов АО «Данон Россия», принадлежавшего компаниям Produits Laitiers Frais Est Europe и «Данон трейд», в управление Росимущества отменяется. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Напомним, что осенью 2022 года АО «Данон Россия» заявило о намерении передать контроль над производством молочных и растительных продуктов. Летом 2023 года президент РФ подписал указ, согласно которому доля АО «Данон Россия» перешла во временное управление Росимущества.
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