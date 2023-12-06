Президент РФ Владимир Путин подписал указ об отмене передачи активов российского Danone в управление Росимущества

УрБК, Москва, 06.12.2023. Президент «Балтики» Таймураз Боллоев обратился к главе Росимущества Вадиму Яковенко с ...01.04.2022 Президент РФ подписал указ о переводе в рубли платежей иностранным кредиторам за самолеты
УрБК, Москва, 01.04.2022. Президент РФ Владимир Путин сегодня подписал указ «О временном порядке исполнения финансовых ...20.09.2021 Президент РФ Владимир Путин продлил контрсанкции до конца 2022 года
УрБК, Москва, 20.09.2021. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о продлении российских контрсанкций до 31 декабря ...17.08.2015 УФАС оштрафовало Danon на 160 млн руб. за дискриминацию поставщиков
УрБК, Санкт-Петербург, 17.08.2015. Управление Федеральной антимонопольной службы в Санкт-Петербурге оштрафовало АО ...09.12.2013 Путин подписал указ о ликвидации РИА Новости
Президент Владимир Путин подписал указ о ликвидации информационного агентства РИА Новости. Текст документа 9 декабря ...