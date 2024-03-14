Сделка по продаже активов «Danone Россия» находится на финальной стадии

УрБК, Москва, 14.03.2024. Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому передача активов АО «Данон ...14.01.2015 Свердловская область может остаться без молочных заводов Danone
Транснациональная молочная компания Danone в долгосрочной перспективе может закрыть свои заводы в России в случае ...14.01.2015 Свердловская область может остаться без молочных заводов Danone
УрБК, Москва, 14.01.2015. Транснациональная молочная компания Danone в долгосрочной перспективе может закрыть свои ...10.11.2010 Компания Danone может продать часть «минерального» бизнеса японцам
Как передают РИА Новости, французская компания Danone, которой принадлежат знаменитые бренды бутилированной воды Evian ...19.05.2009 Почетный президент Danone Даниэль Карассо скончался в возрасте 103 лет
Почетный президент Danone Даниэль Карассо, по имени которого был назван ставший всемирно известным йогурт, скончался в ...