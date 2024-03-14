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Сегодня, 11:20

Сделка по продаже активов «Danone Россия» находится на финальной стадии

УрБК, Москва, 20.03.2024. Сделка по продаже Health & Nutrition (ранее — «Danone Россия», бывшее подразделение французской корпорации Danone) находится на финальной стадии. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источник в компании.

Покупателями активов на паритетной основе могут стать «Вамин Татарстан» и зампред правительства Чечни Якуб Закриев.

Отметим, что Я. Закриев руководил Health & Nutrition с июля 2023 по 13 марта 2024 года, когда компания находилась во временном управлении Росимущества по указу президента РФ Владимира Путина.
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