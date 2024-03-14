Сделка по продаже активов «Danone Россия» находится на финальной стадии

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Свердловская область может остаться без молочных заводов Danone

Транснациональная молочная компания Danone в долгосрочной перспективе может закрыть свои заводы в России в случае ...

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УрБК, Москва, 14.01.2015. Транснациональная молочная компания Danone в долгосрочной перспективе может закрыть свои ...

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Почетный президент Danone Даниэль Карассо, по имени которого был назван ставший всемирно известным йогурт, скончался в ...