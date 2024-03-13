Ремонт дорог в Екатеринбурге в рамках нацпроекта БКД стартует во второй декаде мая

УрБК, Екатеринбург, 13.03.2024. В Екатеринбурге дорожные службы готовы приступить к ремонту во второй декаде мая. Всего в этом году в городе будет приведено в нормативное состояние девять участков автодорог в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» (БКД), сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



«С завершением весенней уборки мегаполиса подрядные организации приступят к исполнению заключенных контрактов. Старт работ намечен на вторую декаду мая, когда установятся стабильные положительные температуры воздуха, и можно будет применять технологии горячего асфальтирования», — сообщили в комитете благоустройства администрации города Екатеринбурга.



Всего в этом году на реализацию нацпроекта в Екатеринбурге выделен 1 млрд руб. На эти деньги будет отремонтировано 203,9 тыс. кв. м. дорожного полотна на следующих участках: улица Московская, от Пальмиро Тольятти до Щорса; улица Крауля, от Токарей до Викулова; улица Малышева, от Московской до Добролюбова; улица Студенческая, от Первомайской до Малышева; улица Восточная, от Малышева до Куйбышева; улица Крестинского, от дома № 53 до улицы Академика Шварца; улица Зенитчиков, от Братской до Палисадной; улица 8 Марта, от Радищева до Куйбышева; проспект Космонавтов, от Шефской до Старых Большевиков.



Добавим, что на данных участках дорог в рамках БКД специалисты также модернизируют 24 светофорных объекта.



Напомним, что правительство РФ продлило сроки реализации нацпроекта БКД до 2030 года. Благодаря ему в 2023 году в Екатеринбурге были отремонтированы 19 участков автомобильных дорог общей площадью 304,5 тыс. кв. м. и протяженностью 19,7 км.