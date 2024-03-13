Ремонт дорог в Екатеринбурге в рамках нацпроекта БКД стартует во второй декаде мая

УрБК, Екатеринбург, 13.03.2024. В Екатеринбурге дорожные службы готовы приступить к ремонту во второй декаде мая. Всего ...18.01.2024 В Екатеринбурге в рамках нацпроекта БКД в 2024 году отремонтируют более 200 тыс. кв. метров улично-дорожной сети
УрБК, Екатеринбург, 18.01.2024. В Екатеринбурге в 2024 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные ...24.01.2023 Власти Екатеринбурга в 2023 году в рамках нацпроекта БКД отремонтируют 17 км автомобильных дорог
УрБК, Екатеринбург, 24.01.2023. Власти Екатеринбурга опубликовали список улиц и дорог, которые будут отремонтированы в ...13.04.2022 В Екатеринбурге после 30 апреля стартует реализация национального проекта «Безопасные качественные дороги»
УрБК, Екатеринбург, 13.04.2022. В Екатеринбурге завершаются подготовительные работы к началу реализации национального ...14.08.2012 В Екатеринбурге отремонтировано 140 тыс. квадратных метров дорог
УрБК, Екатеринбург, 14.08.2012. В июле дорожные работы в Екатеринбурге были закончены на десятках дорожных объектов ...