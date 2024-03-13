В Академическом районе Екатеринбурга 17 марта пройдет широкая Масленица

УрБК, Екатеринбург, 13.03.2024. В Академическом районе Екатеринбурга 17 марта пройдут масленичные гуляния. Мероприятия начнутся в Преображенском парке в 14.00, сообщает пресс-служба АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС»).



Основная сцена будет установлена напротив дома по проспекту Академика Сахарова, 45. Для гостей и жителей района будут организованы различные соревнования и мастер-классы. По традиции каждый желающий сможет угоститься блинами с горячим чаем.



В 17.00 начнется праздничный салют от УК «Академическое», а затем участники гуляний сожгут чучело зимы.