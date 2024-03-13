В Академическом районе Екатеринбурга 17 марта пройдет широкая Масленица

УрБК, Екатеринбург, 14.08.2023. В рамках празднования Дня города в Академическом районе 19 августа с наступлением ...27.02.2023 Широкая Масленица в Академическом
На проводы зимы в Преображенском парке собралось 7 тыс. жителей Екатеринбурга ...17.08.2022 В Академическом районе Екатеринбурга готовятся к празднованию Дня города
УрБК, Екатеринбург, 17.08.2022. В Академическом районе Екатеринбурга в ближайшую субботу (20 августа) пройдут ...15.03.2021 Масленица в Академическом собирает все больше гостей
В будущем восьмом районе Екатеринбурга прошли масленичные гуляния с фаер-шоу и конкурсами ...24.01.2019 В Академическом районе Екатеринбурга в рамках зимней спартакиады пройдут соревнования конькобежцев
УрБК, Екатеринбург, 24.01.2019. В Академическом районе Екатеринбурга 26 января в рамках районной зимней спартакиады ...