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13.03.2024

В Академическом районе Екатеринбурга 17 марта пройдет широкая Масленица

УрБК, Екатеринбург, 13.03.2024. В Академическом районе Екатеринбурга 17 марта пройдут масленичные гуляния. Мероприятия начнутся в Преображенском парке в 14.00, сообщает пресс-служба АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС»).

Основная сцена будет установлена напротив дома по проспекту Академика Сахарова, 45. Для гостей и жителей района будут организованы различные соревнования и мастер-классы. По традиции каждый желающий сможет угоститься блинами с горячим чаем.

В 17.00 начнется праздничный салют от УК «Академическое», а затем участники гуляний сожгут чучело зимы.
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