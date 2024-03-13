УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
13.03.2024

Президент РФ Владимир Путин не исключил переход к системе прогрессивного налогообложения

УрБК, Москва, 13.03.2024. Президент РФ Владимир Путин считает, что россияне готовы к переходу к системе прогрессивного налогообложения. Об этом глава государства рассказал в интервью телеканалу «Россия 1» и РИА «Новости».

«Да, по сути прогрессивный налог. Сейчас в детали не хотел бы вдаваться, над этим нужно поработать. И таким образом нужно построить эту систему, чтобы она действительно давала большую отдачу для решения прежде всего социальных вопросов и задач, стоящих перед государством в этой области», — пояснил В. Путин.

По словам президента, государство намерено снизить налоговую нагрузку для многодетных семей, а также принять ряд других мер.

Напомним, что в конце 2020 года глава государства подписал закон о повышении с 13% до 15% ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для граждан России, чей годовой доход превышает 5 млн руб. Документ вступил в силу 1 января 2021 года. Данный закон не распространяется на единовременные доходы, такие как продажа имущества (за исключением ценных бумаг) или страховые выплаты.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
23.11.2020 Владимир Путин подписал закон о повышении НДФЛ для лиц с доходами более 5 млн рублей

УрБК, Москва, 23.11.2020. Президент РФ Владимир Путин подписал закон об увеличении ставки НДФЛ для граждан, чей доход ...

26.03.2020 Президент РФ Владимир Путин предложил ввести налог на проценты по вкладам свыше 1 млн рублей

УрБК, Москва, 26.03.2020. Президент РФ Владимир Путин предложил обложить налогом проценты по вкладам свыше 1 млн руб. ...

07.02.2020 Президент РФ подписал закон о применении патентной системы налогов в сельском хозяйстве

УрБК, Москва, 07.02.2020. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о включении в патентную систему налогообложения ...

15.01.2020 Президент РФ Владимир Путин предложил ввести с 2020 года ежемесячные выплаты для детей до семи лет

УрБК, Москва, 15.01.2020. Президент РФ Владимир Путин на сегодняшнем ежегодном послании Федеральному собранию выступил ...

30.09.2019 В России с 2020 года освободили от уплаты НДФЛ отдельные категории граждан

УрБК, Москва, 30.09.2019. Президент РФ Владимир Путин подписал законы, по которым от уплаты НДФЛ освобождаются студенты ...

Популярные новости
04.03.2024В «Эксперт РА» спрогнозировали в 2024 году уход с российского рынка 15 банков16.02.2024На всероссийском фестивале короткометражного кино неформальный гимн Екатеринбурга получил награду в двух номинациях16.02.2024Екатерина Спирина: При проектировании квартир главное — это здравый смысл и опыт15.02.2024Марина Рябова: Электронные налоговые декларации подают более 90% жителей Свердловской области16.02.2024Реконструировали и развили
Архив новостей
Март 2024 (297)
Февраль 2024 (666)
Январь 2024 (568)
Декабрь 2023 (654)
Ноябрь 2023 (701)
Октябрь 2023 (734)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18