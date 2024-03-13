Президент РФ Владимир Путин не исключил переход к системе прогрессивного налогообложения

УрБК, Москва, 23.11.2020. Президент РФ Владимир Путин подписал закон об увеличении ставки НДФЛ для граждан, чей доход ...26.03.2020 Президент РФ Владимир Путин предложил ввести налог на проценты по вкладам свыше 1 млн рублей
УрБК, Москва, 26.03.2020. Президент РФ Владимир Путин предложил обложить налогом проценты по вкладам свыше 1 млн руб. ...07.02.2020 Президент РФ подписал закон о применении патентной системы налогов в сельском хозяйстве
УрБК, Москва, 07.02.2020. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о включении в патентную систему налогообложения ...15.01.2020 Президент РФ Владимир Путин предложил ввести с 2020 года ежемесячные выплаты для детей до семи лет
УрБК, Москва, 15.01.2020. Президент РФ Владимир Путин на сегодняшнем ежегодном послании Федеральному собранию выступил ...30.09.2019 В России с 2020 года освободили от уплаты НДФЛ отдельные категории граждан
УрБК, Москва, 30.09.2019. Президент РФ Владимир Путин подписал законы, по которым от уплаты НДФЛ освобождаются студенты ...