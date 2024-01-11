Жительница Екатеринбурга за несколько месяцев перевела мошенникам более 1 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 11.01.2024. Правоохранительные органы Екатеринбурга выявили новую схему обмана, которую стали ...28.06.2023 Жительница Екатеринбурга перевела телефонным мошенникам 2 млн рублей на «безопасные» счета
УрБК, Екатеринбург, 28.06.2023. В полицию Екатеринбурга обратилась местная жительница 1979 года рождения, рассказавшая, ...06.07.2021 В Екатеринбурге пенсионерка перевела телефонным мошенникам более 1,5 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 06.07.2021. В Екатеринбурге 73-летняя женщина стала жертвой телефонных мошенников, выманивших у нее ...25.06.2021 Жительница Екатеринбурга перевела на счета телефонных мошенников 1,5 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 25.06.2021. В Екатеринбурге местная жительница перевела на «безопасные» счета телефонных мошенников ...20.04.2021 В Екатеринбурге пенсионерка перевела на счета мошенников более 5 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 20.04.2021. В Екатеринбурге телефонные мошенники похитили у пенсионерки 5,3 млн руб. Об этом ...