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Жительница Екатеринбурга за несколько месяцев перевела мошенникам более 1 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 12.03.2024. В Екатеринбурге пенсионерка на протяжении нескольких месяцев переводила мошенникам крупные суммы. Всего женщина потеряла более 1 млн руб. личных сбережений, сообщает городское отделение по связям со СМИ УМВД.

Как сообщила потерпевшая, с декабря 2023 года ей стали поступать телефонные звонки от неизвестных, которые под разными предлогами убеждали женщину переводить средства на «безопасные счета». Когда она в очередной раз пришла в банк, чтобы снять наличные для перевода на указанные мошенниками счета, работники финансового учреждения вызвали полицию. Сотрудникам правоохранительных органов и банковским служащим удалось убедить пенсионерку, что она имеет дело со злоумышленниками. Однако спустя полтора месяца потерпевшая вновь отправила деньги мошенниками, после чего обратилась в полицию.

По факту хищения денежных средств возбуждено уголовное дело в соответствии с частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».
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