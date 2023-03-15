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Вчера, 15:20

В Свердловской области запустили первое производство детских подгузников

УрБК, Екатеринбург, 12.03.2024. В селе Большебрусянском (Белоярский район) начала работу первая в регионе линия по производству детских подгузников, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

Линию запустила компания «Технологии гигиены». Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) помог компании получить льготный заем.

Общий объем инвестиций составил 28 млн руб. После выхода линии на проектную мощность будет создано 50 рабочих мест.

«Линия рассчитана на 250 единиц в минуту. Сырье на 90% отечественное, в том числе мы используем флафф-целлюлозу Туринского целлюлозно-бумажного завода. На проектную мощность планируем выйти в течение месяца. Первая поставка — 10 тыс. подгузников будет направлена в благотворительный фонд», — рассказал директор компании «Технологии гигиены» Павел Бедулев.

В настоящее время регион обеспечен собственными товарами повседневного спроса в 19 группах, отметили в департаменте.
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