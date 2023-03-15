В Свердловской области запустили первое производство детских подгузников

УрБК, Екатеринбург, 15.03.2023. За 2022 год Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) помог ...16.09.2022 СОФПП помог предпринимателям привлечь почти 6,5 млрд рублей с помощью поручительств
УрБК, Екатеринбург, 16.09.2022. Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) выдал малому и ...20.05.2021 Проект строительства завода «АТОМ Цемент» в Сысерти вошел в шорт-лист «Премии № 1»
УрБК, Екатеринбург, 20.05.2021. Проект строительства цементного завода «АТОМ Цемент», который реализовал ...06.06.2016 «МегаФон»: Благотворительный фестиваль «Мы вместе» собрал более 1 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 06.06.2016. Благотворительный марафон «Мы вместе», организаторами которого выступил «МегаФон», ...03.12.2014 В Свердловской области начал работу Фонд содействия развитию инвестиций в субъекты МСП
УрБК, Екатеринбург, 03.12.2014. В Свердловской области начал работу Фонд содействия развитию инвестиций в субъекты ...