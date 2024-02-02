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Сотрудники органов ФНС провели уроки налоговой грамотности в школах Екатеринбурга и Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 12.03.2024. Сотрудники инспекций Федеральной налоговой службы (ФНС) по Свердловской области провели уроки налоговой грамотности в школах Екатеринбурга и области. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Целями этих мероприятий были формирование положительного отношения к налоговой политике государства, повышение налоговой культуры подрастающего поколения и воспитание экономически грамотного и отвечающего за свои решения гражданина.

В феврале уроки налоговой грамотности посвящались теме «Взаимодействие с налоговыми органами при ведении бизнеса». В рамках них ученики узнали о правах и ответственности при ведении бизнеса, режимах налогообложения, порядке и способах регистрации предпринимательской деятельности, в том числе через сервисы на сайте ФНС России, получили основные сведения о системе налогов, сборов, страховых взносов, порядке их исчисления и уплаты, о представлении налоговых деклараций (расчетов) и о взаимоотношениях с налоговыми органами.

Также на занятиях со школьниками представители налоговой службы объяснили, как не стать участником мошеннических схем.
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