Сотрудники органов ФНС провели уроки налоговой грамотности в школах Екатеринбурга и Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 02.02.2024. В январе в Екатеринбурге и Свердловской области более 600 старшеклассников посетили ...25.11.2013 Президент РФ обязал СК РФ запрашивать налоговые декларации
УрБК, Москва, 25.11.2013. Президент РФ Владимир Путин считает обоснованным возбуждение уголовных дел по статьям 198 и ...20.09.2011 Руководитель налоговой службы Свердловской области Аркадий Саитов ушел в отставку
В соответствии с приказом Федеральной налоговой службы РФ № 1323л/с исполнение обязанностей по руководству Управлением ...20.09.2011 И. о. руководителя Управления Федеральной налоговой службы РФ по Свердловской области назначен Сергей Кочнев
УрБК, Екатеринбург, 20.09.2011. В соответствии с приказом Федеральной налоговой службы РФ № 1323л/с исполнение ...30.11.2010 На должность руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Челябинской области назначен Александр Путин
УрБК, Челябинск, 30.11.2010. В соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.11.2010 (№ 1372 ...