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11.03.2024

Россия в прошлом году заработала на продаже углеводородов в дружественные страны 187 млрд долл. США

УрБК, Москва, 11.03.2024. Россия в 2023 году заработала на поставках нефти, газа и угля в дружественные страны почти 187 млрд долл. США против 59,9 млрд долл. США в среднем за 2019-2021 годы. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на данные национальных статистических служб крупнейших покупателей российских углеводородов — Турции, Китая, Индии, Бразилии, Индонезии, Малайзии.

При этом страны Евросоюза закупили в России нефть, газ и уголь в 2023 году на 31,6 млрд долл. США (до введения санкций этот показатель составлял 102,5 млрд долл. США в год).

«Крупнейшим покупателем российских углеводородов в прошлом году был Китай, который вдвое увеличил расходы на приобретение угля, газа, нефти и нефтепродуктов — до 94,6 млрд долл. с 43,3 млрд в 2019-2021 годах. Следом идет Индия, увеличившая закупки российских углеводородов почти в 18 раз по сравнению со средним значением в 2019-2021 годы, — до 53,7 млрд долл.», — пишет агентство.
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