Россия в прошлом году заработала на продаже углеводородов в дружественные страны 187 млрд долл. США

УрБК, Москва, 12.01.2022. Экспорт сельскохозяйственной продукции из России в 2021 году (по предварительным оценкам) ...18.01.2021 В январе-ноябре 2020 года внешнеторговый оборот РФ снизился на 16,3%
УрБК, Москва, 18.01.2021. По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), в январе-ноябре 2020 года внешнеторговый ...09.09.2019 ЦБ повысил прогноз по оттоку капитала из России на 2020 год
УрБК, Москва, 09.09.2019. Банк России повысил прогноз по оттоку капитала из страны на 2020 год. Об этом сообщает РИА ...22.03.2019 Банк России повысил оценку чистого оттока капитала из РФ в 2018 году до 76 млрд долл. США
УрБК, Москва, 22.03.2019. Банк России повысил оценку чистого оттока капитала из РФ в 2018 году до 76 млрд долл. США с ...05.04.2013 Туристы из Китая потратили на туризм больше всех в мире
Китайские туристы потратили на выездной туризм больше 100 млрд долл., обогнав немцев и американцев по объему расходов ...