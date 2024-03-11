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11.03.2024

В России зафиксировали снижение потребления спиртных напитков

УрБК, Москва, 11.03.2024. В России зафиксировали снижение потребления спиртных напитков. Об этом рассказал руководитель Росалкогольтабакконтроля Игорь Алешин в интервью «Российской газете».

«Наоборот, фиксируется постепенное снижение потребления алкоголя. Если бы, действительно, стали больше пить, мы бы увидели резкий скачок в рознице, а этого нет», — заявил И. Алешин.

По его словам, в 2022 году легальные розничные продажи алкоголя на душу населения в России составили 6,4 л, а в 2019 году — 6 л. Игорь Алешин связывает рост этого показателя с постепенной легализацией рынка.
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