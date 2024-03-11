В России зафиксировали снижение потребления спиртных напитков

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УрБК, Москва, 16.02.2024. В РФ в январе 2024 года было продано 6,164 млн дал водки, что соответствует аналогичному ...

В России треть выпитого за год алкоголя является нелегальной

УрБК, Москва, 24.04.2019. В России в 2018 году потребление нелегальной алкогольной продукции составило 3,2 л чистого ...

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УрБК, Екатеринбург, 07.08.2015. За первые 6 месяцев 2015 года розничные продажи алкоголя в УрФО снизились на 3,5% по ...