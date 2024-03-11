В России зафиксировали снижение потребления спиртных напитков

УрБК, Москва, 16.02.2024. В РФ в январе 2024 года было продано 6,164 млн дал водки, что соответствует аналогичному ...24.04.2019 В России треть выпитого за год алкоголя является нелегальной
УрБК, Москва, 24.04.2019. В России в 2018 году потребление нелегальной алкогольной продукции составило 3,2 л чистого ...15.02.2016 По итогам 2015 года потребление крепкого алкоголя снизилось на 5,3%
УрБК, Москва, 15.02.2016. В 2015 году россияне выпили на 5,3% меньше крепкого алкоголя, чем годом ранее, причем ...07.08.2015 За первое полугодие продажи алкоголя в УрФО снизились на 3,5%
За первые 6 месяцев 2015 года розничные продажи алкоголя в УрФО снизились на 3,5% по отношению к аналогичному периоду ...07.08.2015 За первое полугодие продажи алкоголя в УрФО снизились на 3,5%
УрБК, Екатеринбург, 07.08.2015. За первые 6 месяцев 2015 года розничные продажи алкоголя в УрФО снизились на 3,5% по ...