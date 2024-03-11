Экс-заместитель начальника Свердловской региональной дирекции железнодорожных вокзалов обвиняется в мошенничестве

УрБК, Екатеринбург, 11.03.2024. Уральская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении экс-заместителя начальника Свердловской региональной дирекции железнодорожных вокзалов, которая, используя свое служебное положение, организовывала заключение фиктивных договоров гражданско-правового характера на оказание дирекции услуг с лицом, которого она нашла через своих знакомых. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Следствие установило, что по распоряжению обвиняемой в акты выполненных работ вносились лишь сведения об исполнении условий договоров, а фактически услуги не оказывались. Так, по фиктивным договорам на счета подставного лица дирекцией было перечислено более 182 тыс. руб. Все денежные средства передавались обвиняемой, которая их использовала в личных интересах.



В ходе расследования женщина, обвиняемая по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения», полностью возместила причиненный ущерб.



Уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.