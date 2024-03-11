Экс-заместитель начальника Свердловской региональной дирекции железнодорожных вокзалов обвиняется в мошенничестве

УрБК, Екатеринбург, 01.04.2019. В Нижней Туре прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в ...26.12.2014 Руководитель подразделения СвЖД обвиняется в хищении 190 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 26.12.2014. Уральская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному ...20.10.2014 В суд направлено уголовное дело по факту хищения имущества ОАО «Екатеринбургский электровозоремонтный завод»
УрБК, Екатеринбург, 20.10.2014. Уральская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному ...20.02.2013 Бывший чиновник ФСИН обвинен в мошенничестве
УрБК, Екатеринбург, 20.02.2013. Прокуратура г. Ивделя утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ...15.10.2009 Бывший заместитель начальника отдела уральской таможни обвиняется в растрате и мошенничестве
УрБК, Екатеринбург, 15.10.2009. Заместителем уральского транспортного прокурора утверждено обвинительное заключение в ...