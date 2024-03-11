В Свердловской области в начале недели ночные температуры будут опускаться до 26 градусов ниже нуля

УрБК, Екатеринбург, 11.03.2024. В Свердловской области в начале недели ночные температуры будут опускаться до 26 градусов ниже нуля. Об этом сообщается на сайте ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».



Так, с понедельника по среду в области ночью ожидается до минус 23 градусов ночью, на севере региона — до 26 градусов ниже нуля. Днем воздух будет прогреваться до трех градусов ниже нуля. Ветер ожидается западный 3-8 м/с. Также прогнозируются переменная облачность, небольшой снег.



В Екатеринбурге ночью температура воздуха будет до минус 20 градусов, днем — до минус трех. Ветер ожидается западный 3-8 м/с, осадки не прогнозируются.