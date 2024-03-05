Официальный курс доллара США вырос на 40 коп., евро — на 67 коп.

УрБК, Москва, 05.03.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 5 марта 2024 года. Курс доллара ...01.03.2024 Официальный курс доллара США вырос на 49 коп., евро — на 17 коп.
УрБК, Москва, 01.03.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 2 марта 2024 года. Курс доллара ...22.02.2024 Официальный курс доллара США вырос на 8 коп., евро — на 33 коп.
УрБК, Москва, 22.02.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 22 февраля 2024 года. Курс ...14.02.2024 Официальный курс доллара США вырос на 12 коп., евро — на 4 коп.
УрБК, Москва, 14.02.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 14 февраля 2024 года. Курс ...18.01.2024 Официальный курс доллара США вырос на 70 коп., евро — на 45 коп.
УрБК, Москва, 18.01.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 18 января 2024 года. Курс ...