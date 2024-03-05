Официальный курс доллара США вырос на 40 коп., евро — на 67 коп.

УрБК, Москва, 07.03.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 8 марта 2024 года. Курс доллара США вырос на 40,81 коп., до 90,74 руб., евро — на 67,50 коп., до 98,87 руб.