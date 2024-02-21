В ближайшие дни температура воздуха на Среднем Урале будет держаться на 2-4 градуса ниже нормы

УрБК, Екатеринбург, 07.03.2024. В Свердловской области средняя температура воздуха до 15 марта будет держаться на отметке минус 9-12 градусов, что на 2-4 градуса ниже нормы. Об этом сообщается на сайте ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».



«С устойчивыми северо-западными ветрами в наш регион волнами будет поступать воздух арктического побережья. Поэтому нарастания тепла не ожидается», — говорится в сообщении.



По прогнозам синоптиков, в праздничный период 8-10 марта погода смягчится на 5-7 градусов благодаря значительной облачности и ожидаемому снегу, но до оттепели не дойдет.



11-12 марта температура воздуха ночью понизится до минус 17 градусов на юге области, до минус 22 градусов — в ее северных территориях. Днем ожидается минус 5-9 градусов.