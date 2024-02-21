В ближайшие дни температура воздуха на Среднем Урале будет держаться на 2-4 градуса ниже нормы

УрБК, Екатеринбург, 21.02.2024. В Свердловской области в конце февраля прогнозируется потепление до плюс 1 градуса. Об ...12.02.2024 К середине недели в Екатеринбурге похолодает до минус 25 градусов
УрБК, Екатеринбург, 12.02.2024. В Екатеринбурге на этой неделе столбики термометров опустятся до 25 градусов ниже нуля. ...13.12.2023 В Свердловской области до конца недели температура поднимется до климатической нормы
УрБК, Екатеринбург, 13.12.2023. Действие предупреждения об аномально холодной погоде на территории Свердловской области ...06.12.2023 В Свердловской области ожидаются заморозки до минус 40 градусов
УрБК, Екатеринбург, 06.12.2023. В Свердловской области до конца недели продержатся морозы. В некоторых районах ...30.11.2023 На Среднем Урале на следующей неделе похолодает до минус 13 градусов
УрБК, Екатеринбург, 30.11.2023. В декабре в Свердловской области ожидается постепенное понижение температуры воздуха. ...